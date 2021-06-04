Белорусских туристов не впустили в Россию. Они устроили «забастовку» в автобусе

Источник материала: Onliner

Белорусские туристы снова попали в переделку: на этот раз их не впустили в Россию. Прошедшей ночью группу из 29 человек, ехавшую в Санкт-Петербург, высадили из автобуса на пункте пропуска и попросили как-нибудь покинуть страну. Дальше люди самостоятельно придумывали способы вернуться домой. Вернулись. Теперь рассказывают о приключениях. Фирма, продавшая путевки, тоже имеет что сказать.

В тур на рейсовом автобусе

Поездку организовывала компания Happy Weekend. Алена — одна из туристок. Успела отдать 50 рублей туристического сбора, остальное предполагалось заплатить уже в процессе поездки, но до этого дело не дошло. Рассказывает, как развивались события. По ее словам, странности начались, когда при посадке вчера вечером выяснилось, что ехать придется в обычном рейсовом автобусе. На него же оказались проданы билеты 17 обычным пассажирам, в основном гражданам России.





Как бы то ни было, после полуночи пересекли неохраняемую белорусскую границу и въехали на российский пункт пропуска.

В этом месте вопрос: как и почему вообще туристов должны были впустить в Россию, где продолжают действовать ограничения на въезд из-за ковида? На самом эти запреты давно научились обходить. В распоряжении правительства РФ №1291-р от 18.05.2021 имеется кусочек, касающийся «въезжающих в целях лечения». Им разрешено пересекать границу при условии, что российская медицинская организация заблаговременно подала заявку пограничным службам. Есть отработанный алгоритм с использованием электронной базы, которую видит контролер на границе.

— Нам посоветовали вообще не говорить про Санкт-Петербург, а сказать, что едем в Кисловодск на оздоровление, — объясняет Алена.

Проблема в том, что на этот раз наши туристы в базе у пограничника не появились. Он сообщил, что пропустить не может.

— Наша сопровождающая сразу сказала, что к этим процедурам не имеет отношения, ее наняли просто потому, что она знает Питер, ничем помочь не может. Стали связываться с фирмой — там тоже ничего не решили. Нас попросили выйти из автобуса. Там же находились еще 17 россиян, ехавших по билетам...

Эти разбирательства, по словам туристов, длились часа полтора.

«Забастовка»

— Мы решили «бастовать», сказали, что никто из автобуса не выйдет, — продолжает Алена. — Сели и сидим!

Попытки добиться чего-то от организаторов поездки продолжались. Но, по словам туристки, там в конце концов перестали снимать трубку.

— Человек в форме, который там работает, требовал, чтобы мы покинули салон, говорил, что вызовет милицию, что на нас составят протоколы за административное нарушение... Потом все же спокойно предложил: давайте вы выйдете и мы спокойно решим вопрос. Когда мы вышли, автобус уехал.





За кормой удравшего автобуса остались 29 белорусов и одна сопровождающая, хорошо знающая Питер.

Светало.





Речь о Питере уже не шла. Теперь надо было как-то выбраться с российской территории и вернуться домой. Алена говорит, в группе был один ребенок и беременная женщина.

— Мы поняли, что за нами никто не приедет, трубку никто не берет... В результате — стоим просто на улице, с чемоданами, в России.

От растерянности, обмотавшись пледами, звонили в белорусскую службу 102, махали фурам, кому-то удалось сесть в попутки. Милиционеры, кстати, приехали.





Около 5 утра появился рейсовый автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Минск. Оставшихся к этому моменту полтора десятка белорусов под присмотром милиционеров уместили в него. Платить не пришлось. Туризм кончился.

Комментарий фирмы: технические проблемы на той стороне

Эти туры в Санкт-Петербург и сейчас висят на сайте компании Happy Weekend: старт с минского автовокзала вечером в четверг, финиш утром в понедельник. За все $140 плюс 50 рублей за туруслугу.

Но что это вообще было?

Директор фирмы Алина Лаптенок объясняет:

— Люди ехали в тур, как ездят сейчас абсолютно все компании: «на оздоровление». Для нас это основание въезда. В частности, туристам предлагаются соляные пещеры и так далее... С нашей стороны были готовы все документы на каждого туриста, произведена оплата принимающей стороне, это наши постоянные партнеры. И теперь мы выясняем, почему туристов не внесли вовремя в базу. Может, из-за перегруженности, большого потока... Поймите, для нас произошедшее — тоже большая проблема, совершенно не в наших интересах, чтобы такое происходило. Это и необходимость возврата клиентам денег, и другие затраты. Мы хотим применять штрафные санкции к принимающей стороне, но тогда ночью ни на что мы повлиять не могли, это технический момент. И мы тоже ночь не спали, пытаясь решить проблему

Кто этот партнер и в каком городе находится, Алина не уточнила. Но, справедливости ради, никаких соляных пещер в программе тура мы не нашли.

А в фирме говорят, что после случившегося маршрут поставлен на паузу — до выяснения причин. Те деньги, что успели собрать, обещают вернуть людям в течение нескольких дней.

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