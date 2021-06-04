4 июня Мингорсуд оставил в силе избранную для Аллы Лапатко меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет TUT.BY.

Ранее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16, ч.2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор TUT.ВY Марина Золотова и журналист портала Елена Толкачева.





Всего по «делу TUT.ВY» были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.





ДФР КГК передал уголовное дело Следственному комитету.