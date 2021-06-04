"Почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы, осталась только одна. Есть уже и конкретные планы по реализации договоренностей", - сказал Лукьянов, которого цитирует пресс-служба посольства РФ.





Лукьянов в пятницу совершил рабочую поездку в Брестскую область, отметили в пресс-службе.





"Там (в дорожных картах – ИФ) широкая палитра сфер и областей сотрудничества. В том числе и по линии регионов, и Брест не может выпадать из контекста", - отметил посол.





Он также отметил, что сейчас "идет ответственная пора работы над архитектурой "союзного государства"".





Как сообщалось, в конце апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Казани с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных "дорожных карт", в работе остаются два проекта документов.





Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко позднее заявил, что Минск и Москва в сентябре-октябре могут подписать полностью согласованный пакет из 28 "дорожных карт" по углубленной интеграции.





1 июня Головченко сообщил, что Россия и Беларусь выходят на финишную прямую по согласованию всех "союзных" программ по экономической интеграции.