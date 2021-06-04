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Еще два телеграм-канала признаны "экстремистскими"

04.06.2021 16:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще два телеграм-канала признаны властями "экстремистскими"

"3 июня решением суда Солигорского района два деструктивных телеграм-чата: "Стачком ОАО "Беларуськалий" и "Солигорск 97%" попали в список запрещенных. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД", сообщает МВД

"На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, призывы к нанесению вреда нацбезопасности, сопротивлению правоохранителям, выражающие неприязнь к представителям госорганов и разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам", стандартно аргументируют там запрет телеграм-каналов

Напомним, теперь за публикацию (репост) информации с названных ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

Мининформу поручено включить названные телеграм-каналы в список "экстремистских" материалов и принять меры по ограничению доступа к ним.
 
 
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Еще два телеграм-канала признаны властями "экстремистскими"
 
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