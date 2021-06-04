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Коктыш: признания Протасевича ― судьбоносные для Союзного государства
04.06.2021 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Признания "заблудшего оппозиционера" Протасевича,
"Понятно, что Протасевич чувствовал себя обделенным в своей компании, его заслуги так или иначе присваивались другими коллегами ― теми же Путилой или Вечеркой, это свидетельствует о том, что какой-то идеологической близости, общей цели, какого видения высоких идеалов просто не было", ― говорит Коктыш.
Попытки сделать революцию – это всегда попытки профессионалов, более или менее циничные, отмечает эксперт. Здесь тяжело провести грань: где вера в идеалы, а где простой заработок денег или реализация своих личных амбиций, добавляет он.
"В ситуации с Беларусью мы видим, что Протасевич рассказывает искренне, знает он достаточно много, и эта информация может оказаться довольно судьбоносной для судеб Союзного государства. Те вещи, которые он заявляет, они достаточно легко верифицируются – встречи с теми или иными олигархами, поездки", ― отмечает Коктыш.
После интервью задержанного оппозиционера многие вещи проясняются, рассуждает эксперт. Если за протестами в первую очередь стояли олигархические интересы, то это объясняет такие моменты, как множество коротких идей и дефицит длинных идей по поводу дальнейшего обустройства Беларуси, говорит Коктыш.
Перепрошивка сознания
Эксперт также приводит результаты интересного эксперимента, опубликованные на сайте американской академии наук. В течение 6 лет исследователи пытались дать ответ на вопрос, можно ли перепрограммировать человека ― его когнитивные и ценностные установки.
© Sputnik Вячеслав Шарапов
"Грубо говоря, взять одного человека и сделать другого. Взять мирного человека и сделать революционера, или наоборот. Выяснилось, что вполне можно. И даже это вполне масштабируемо. Более того, результат эксперимента шокирует, потому что выборка была 1524 человека. Процесс в итоге оказался автоматизированным – был просто бот, который выдавал задания, контролировал исполнение, и в итоге в срок от 1,5 до 3 месяцев человек менялся полностью. Это ящик Пандоры, который открыт, корпорации будут счастливы сократить рекламные расходы и заменить их такой перепрошивкой сознания, а дальше для государств – это искушения контролировать избирателей другого государства", ― рассказывает Коктыш.
Такие боты и программы, по мнению эксперта, может использовать неудовлетворенное меньшинство в каждой стране. Практика показывает, что 5% населения достаточно, чтобы сделать революцию, "и в этом плане мы вступаем в новую реальность, и функционирование созданного Протасевичем Telegram-канала многие технологии, может, по знанию, а может, интуитивно уже применяло", резюмировал эксперт.
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Интервью задержанного оппозиционера проясняет многие моменты, в частности, о том, что за белорусскими протестами стояли в первую очередь олигархические интересы,...
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