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Глава МИД Украины: «Будет больно Александру Лукашенко»

04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — о том, как власти Украины отреагируют в случае допуска в страну представителей ЛНР для допроса Романа Протасевича.

— Будет больно Александру Лукашенко, — заявил глава внешнеполитического ведомства Украины в эфире программы «Завтрак с 1+1» (цитируется по Укринформ). — У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических.

Глава МИД не назвал возможных конкретных действий Украины, подчеркнув, «если они это сделают, то вы увидите».

— Я не хочу заранее, во-первых, облегчать жизнь Александру Лукашенко и его окружению, а во-вторых, мы будем действовать очень взвешенно, потому что не хотим никакой политической либо торговой войны с Беларусью... Но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем, и неуважение к территориальной целостности Украины — это одна из таких вещей, — заявил министр.

Он добавил, что Беларусь — близкая для Украины страна, Украине небезразличен белорусский народ, но Лукашенко, «по сути, не оставляет нам выбора и постоянно толкает нас к тому, чтобы мы реагировали на его действия».

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Власти Украины отреагируют в случае допуска в страну представителей ЛНР для допроса Романа Протасевича.
 
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