«БПС-Сбербанк» переименовался, а «Приорбанк» запустил вебинары для бизнеса. Новости банков за неделю

Источник материала: Onliner Банки продолжают делать вклады более привлекательными для людей — повышают ставки, проводят розыгрыши. Также меняются проценты по кредитам — не всегда так, как хотелось бы клиентам. Но это, наверное, уже привычные новости. Из необычного — «Дабрабыт» появился в TikTok, «Приорбанк» запустил бесплатные вебинары для бизнеса, а «БПС-Сбербанк» поменяет название.

«БПС-Сбербанк» станет «Сбер Банком»

Сегодня стало известно, что внеочередное собрание акционеров приняло решение сменить название «БПС-Сбербанк» на «Сбер Банк». Почему банк пошел на такой шаг, объяснений на сайте нет. Об этом руководство собирается рассказать завтра на пресс-конференции.

Между тем, как мы помним, «БПС-Сбербанк» принадлежит «Сбербанку», который буквально недавно стал называться «Сбером». Почему нельзя было так сделать у нас?





Дело в статье 74 Банковского кодекса. Она предусматривает, что «наименование банка должно содержать указание на характер деятельности этого банка посредством использования слова „банк“, а также на его организационно-правовую форму».

Кроме этого, «Сбер Банк» предложил обменять старые пластиковые карточки на яблоки и флешки в Минске. Сделать это можно будет 5 июня с 9 до 14 часов в парке Янки Купалы. Карточки не обязательно должны быть банковскими — можно принести старый пластиковый проездной, читательский билет или скидочную карту. Их измельчат на шредере, поэтому за конфиденциальность волноваться не стоит. За три старые карточки подарят яблоко, за пять — флеш-карту. Просто так? Не совсем, нужно будет оформить бесплатную виртуальную карту.

«Белинвестбанк» предложил кредит «Быстрые деньги» без справки о доходах, а «Статусбанк» увеличил процентную ставку по кредитам

Оформить кредит «Белинвестбанка» на сумму до 5000 рублей на 24 месяца под 20% годовых можно в сети салонов-магазинов «На связи». Несмотря на то, что оформление кредита происходит в магазине мобильных телефонов и бытовой техники, потратить деньги можно где угодно. Справка о доходах не требуется, деньги зачисляются на бесплатную виртуальную карту.





«Статусбанк» сообщает, что с начала лета внесены изменения в условиях по кредитам «Покупай лайт» и «Офердрафт зарплатный». На сколько именно вырастет процентная ставка — информации нет. Но неделю назад мы писали о зарплатном овердрафте «Статусбанка». Тогда процентная ставка составляла 17,25% годовых, теперь это 17,98% годовых.





Также поменялись ставки по кредитам в «Приорбанке» по новым кредитным договорам для физических лиц. Ставка по программе «Зеленая экономика», кредитам на недвижимость составит 17,98% годовых, по кредитным карточкам, потребительским кредитам, кредитам на автомобиль, овердрафту составит 21,5% годовых, по кредиту на рефинансирование составит 21,5%.





«Альфа-Банк», «Паритетбанк» и «Цептер Банк» предлагают новые вклады

Работа над привлекательностью вкладов продолжается. У «Альфа-Банка» новые повышенные процентные ставки по некоторым безотзывным депозитам в долларах США и российских рублях. На «Альфа-Вкладе» в долларах ставка зависит от срока размещения средств и составляет 1,25% при размещении на 5 месяцев, 1,5% при размещении на 15 месяцев и 1,75% годовых при размещении на 25 месяцев. На «Альфа-Вкладе» в российских рублях при размещении денежных средств на 50 дней ставка составит 4%, при размещении на 5 месяцев ставка увеличится до 4,8% годовых. Для действующих вкладов ставки не меняются.





У «Цептер Банка» с 1 июля появился новый безотзывный вклад для физлиц «Надежный» с процентной ставкой 2,5% годовых на 1100 дней (это около 36 месяцев). Минимальный первоначальный взнос составляет $100, возможно пополнение.





«Паритетбанк» запустил рекламную акцию с призами Apple: умными часами, смартфонами и ноутбуками. Для участия необходимо в течение лета открыть банковский вклад «Клевер призовой» на сумму 2000 долларов, 2000 евро или 150 000 российских рублей. Участвовать могут как белорусские, так и иностранные граждане.





«Приорбанк» запустил бесплатные вебинары для бизнеса

«Приорбанк» запустил серию бесплатных вебинаров, на которых можно получить актуальную информацию о финансах и бизнесе. Большинство вебинаров будут доступны для всех желающих, но на эксклюзивных эфирах смогут присутствовать только клиенты «Приора». Следить за расписанием можно на сайте банка, там же можно оставить заявку на регистрацию. Ближайший вебинар состоится 22 июня, он будет посвящен изменениям валютного законодательства.





«Белагропромбанк» открыл коворкинг в Браславе

В начале лета в Браславе открылся коворкинг «Белагропромбанка», который назвали Центром притяжения Igrow. Это двухэтажное помещение для работы предпринимателей и проведения бизнес-мероприятий.

Бизнес-зал разделен на две зоны. Первая — для коллективной работы, вмещает до 30 человек, оснащена оборудованием для презентаций, компьютерами, принтерами. Вторая зона — для индивидуальной работы, представляет собой ряд расположенных рабочих компьютерных мест. Также предусмотрели зону отдыха, где можно перекусить. Интернет в коворкинге бесплатный.





Оплатить проезд в троллейбусах с помощью сервиса Tix теперь можно в Бобруйске

«Беларусбанк» расширил сферу действия своего приложения Tix, сделанного совместно с компанией «Ассист». Если раньше с помощью Tix можно было оплатить проезд в общественном транспорте Минска, Гродно и Бреста, то теперь заплатить за поездку в троллейбусах смогут еще и жители и гости Бобруйска.

Сервис Tix доступен держателям карточек платежных систем VISA, Mastercard и «Белкард». Приложение представлено на белорусском, русском, английском и польском языках.





У «Дабрабыта» появился свой аккаунт в TikTok

Подписчиков пока немного — меньше сотни — и всего три видео, зато одно из них уже набрало больше 17 тыс. просмотров. Контент развлекательный, как раз для разгрузки мозгов. Обещают добавлять что-то полезное вроде уроков финансовой грамотности.





Клиенты «Идея Банка» смогут бесплатно снимать деньги в банкоматах «МТБанка»

С 10 июня клиенты «Идея Банка» смогут бесплатно получать наличные со своих карт в банкоматах и пунктах выдачи «МТБанка». А с 1 июня уже стал бесплатным для физлиц прием наличных белорусских рублей для перечисления их на счета, открытые в «МТБанке». Напомним, что до конца 2021 года два этих банка станут единым целым.





Банковская карта «МТС Деньги» стала полностью бесплатной

Выпуск и обслуживание карты «МТС Деньги» стали полностью бесплатными. Также теперь нет обязательной привязки к приложению. Баланс карты совмещен с номером мобильного телефона, и с ее помощью вы можете совершать покупки, снимать наличные, переводить деньги на другие карты, оплачивать рассрочку и получать кешбэк на услуги связи.

Картой «МТС Деньги» можно рассчитываться везде, где есть платежные терминалы. Чтобы пополнить карту без комиссий, достаточно перечислить денежные средства на номер телефона.