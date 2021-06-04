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Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Источник материала: Onliner
Дизайн — дело тонкое, и потому то и дело дает сбой. Хорошо, когда получается создать нечто прекрасное со всех сторон — это может быть популярный продукт для всех или штучный образец. Однако часто случается так, что хорошие намерения приводят в тупик. И даже когда он очевиден, автор не соглашается остановиться и продолжает гнуть свою линию. А покупатели продукции поддерживают его/ее начинание.
Однако стоит признать, что некоторые вещи, кажущиеся китчем, могут в определенный момент стать шедевром — все зависит от настроения аудитории и модных тенденций, которые, как известно, изменчивы. В нынешней
Эта сумка стала классикой: с одной стороны дешевый вариант от IKEA, с другой — вариант от Balenciaga более чем за $2 тыс.
А вот здесь можно поиграть со словами. Варианты предложены, выбирайте лучший
Наверное, должно было получиться очень красиво, но не сложилось
Без комментариев. Может, так и надо
Потратив $490, вы узнаете от окружающих, что не умеете надевать очки
Тревожное расстройство для ваших детей
Так себе решение, но имеет право на существование
Заранее погрызенные и подранные бешеными собаками кроссовки оценивали в $1425
Даже не пытайтесь (стандартные варианты не работают)
Где-то подобное словосочетание не несет негативного оттенка
Если испачкать джинсы за 20 долларов, будет обидно. Если купить их за $425, все в будут в восхищении (нет)
Gucci заранее все продумали за вас
Предположим, что это штаны!
Зато можно не стирать
Классные «Джорданы» (хоть и не настоящие)
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