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Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой

04.06.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дизайн — дело тонкое, и потому то и дело дает сбой. Хорошо, когда получается создать нечто прекрасное со всех сторон — это может быть популярный продукт для всех или штучный образец. Однако часто случается так, что хорошие намерения приводят в тупик. И даже когда он очевиден, автор не соглашается остановиться и продолжает гнуть свою линию. А покупатели продукции поддерживают его/ее начинание.

Однако стоит признать, что некоторые вещи, кажущиеся китчем, могут в определенный момент стать шедевром — все зависит от настроения аудитории и модных тенденций, которые, как известно, изменчивы. В нынешней подборке — модные пятничные фейлы.

Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Эта сумка стала классикой: с одной стороны дешевый вариант от IKEA, с другой — вариант от Balenciaga более чем за $2 тыс.
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
А вот здесь можно поиграть со словами. Варианты предложены, выбирайте лучший
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Наверное, должно было получиться очень красиво, но не сложилось
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Без комментариев. Может, так и надо
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Потратив $490, вы узнаете от окружающих, что не умеете надевать очки
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Тревожное расстройство для ваших детей
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Так себе решение, но имеет право на существование
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Заранее погрызенные и подранные бешеными собаками кроссовки оценивали в $1425
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Даже не пытайтесь (стандартные варианты не работают)
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Где-то подобное словосочетание не несет негативного оттенка
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Если испачкать джинсы за 20 долларов, будет обидно. Если купить их за $425, все в будут в восхищении (нет)
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Gucci заранее все продумали за вас
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Предположим, что это штаны!
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Зато можно не стирать
Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой
Классные «Джорданы» (хоть и не настоящие)

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Дизайн — дело тонкое, и потому то и дело дает сбой. Хорошо, когда получается создать нечто прекрасное со всех сторон — это может быть популярный продукт для всех...
 
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