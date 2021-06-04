Посмотрите, что происходит, когда вкус дизайнера дает сбой

Источник материала: Onliner

Дизайн — дело тонкое, и потому то и дело дает сбой. Хорошо, когда получается создать нечто прекрасное со всех сторон — это может быть популярный продукт для всех или штучный образец. Однако часто случается так, что хорошие намерения приводят в тупик. И даже когда он очевиден, автор не соглашается остановиться и продолжает гнуть свою линию. А покупатели продукции поддерживают его/ее начинание.

Однако стоит признать, что некоторые вещи, кажущиеся китчем, могут в определенный момент стать шедевром — все зависит от настроения аудитории и модных тенденций, которые, как известно, изменчивы. В нынешней подборке — модные пятничные фейлы.



Эта сумка стала классикой: с одной стороны дешевый вариант от IKEA, с другой — вариант от Balenciaga более чем за $2 тыс.



А вот здесь можно поиграть со словами. Варианты предложены, выбирайте лучший



Наверное, должно было получиться очень красиво, но не сложилось



Без комментариев. Может, так и надо



Потратив $490, вы узнаете от окружающих, что не умеете надевать очки



Тревожное расстройство для ваших детей



Так себе решение, но имеет право на существование



Заранее погрызенные и подранные бешеными собаками кроссовки оценивали в $1425



Даже не пытайтесь (стандартные варианты не работают)



Где-то подобное словосочетание не несет негативного оттенка



Если испачкать джинсы за 20 долларов, будет обидно. Если купить их за $425, все в будут в восхищении (нет)



Gucci заранее все продумали за вас



Предположим, что это штаны!



Зато можно не стирать



Классные «Джорданы» (хоть и не настоящие)