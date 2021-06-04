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Беларуси и РФ осталось согласовать одну дорожную карту

04.06.2021 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и Россия согласовали все дорожные карты по интеграции кроме одной, утверждает посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.

«У Беларуси и России сейчас ответственная пора работы над архитектурой Союзного государства. Практически все дорожные карты <...> согласованы. Осталась одна, а их 28. И есть уже планы к их реализации», - заявил Лукьянов, посещая Брестскую область.

Он не уточнил, что это за карта.

Пять дней назад глава МИД РБ Владимир Макей сообщил, что осталось согласовать две интеграционные карты - формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства.

 
 
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Беларусь и Россия согласовали все дорожные карты по интеграции кроме одной, утверждает посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.
 
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