Беларуси и РФ осталось согласовать одну дорожную карту

Источник материала: АФН

Беларусь и Россия согласовали все дорожные карты по интеграции кроме одной, утверждает посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов.

«У Беларуси и России сейчас ответственная пора работы над архитектурой Союзного государства. Практически все дорожные карты <...> согласованы. Осталась одна, а их 28. И есть уже планы к их реализации», - заявил Лукьянов, посещая Брестскую область.

Он не уточнил, что это за карта.

Пять дней назад глава МИД РБ Владимир Макей сообщил, что осталось согласовать две интеграционные карты - формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства.