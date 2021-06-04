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Беларусь задержала автомобиль с дипломатической почтой Литвы

04.06.2021 17:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Литвы вызвал представителя белорусского посольства и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением Беларусью положений Венской конвенции.

На пограничном переходе Медининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы, - сообщил МИД Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля на государственной границе грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу в МИД срочно вызван Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или содержаться под стражей ни под каким предлогом.

 
 
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МИД Литвы вызвал представителя белорусского посольства и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением Беларусью положений Венской конвенции.
 
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