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Машину литовских дипломатов не пропустили в Беларусь

04.06.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Машина с литовской дипломатической почтой не смогла попасть в Беларусь из-за проблем на границе, Министерство иностранных дел Литвы по этому поводу выразило протест, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства соседней республики.

Машину литовских дипломатов не пропустили в Беларусь
"Министерство иностранных дел Литвы выражает решительный протест в связи с беспрецедентным инцидентом. Сегодня дипломатический автомобиль был незаконно остановлен на государственной границе с Беларусью и возвращен обратно в Литву", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что машина следовала через границу в пункте пропуска "Мядининкай", там у литовских дипкурьеров потребовали снять дипломатические печати и открыть машину. Они отказались сделать это и были вынуждены вернуться в Литву.

"Белорусские официальные лица препятствовали проезду наших дипломатических курьеров, что является серьезным нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях", – сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу 4 июня в МИД Литвы был срочно вызван представитель посольства Беларуси в Вильнюсе, там ему вручили соответствующую ноту протеста.

Напомним, что Министерство иностранных дел Литвы приняло 28 мая решение о высылке двух сотрудников посольства Беларуси за "деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Представитель посольства Беларуси был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота.

В тот же день в Беларуси приняли аналогичное решение - о высылке двух литовских дипломатов из Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Машина с литовской дипломатической почтой не смогла попасть в Беларусь из-за проблем на границе, Министерство иностранных дел Литвы по этому поводу выразило...
 
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