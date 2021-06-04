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Глава МИД Украины: Лукашенко "будет больно"
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Александру Лукашенко «будет больно» в случае допуска в Беларусь представителей так называемой "ЛНР" для допроса журналиста Романа Протасевича.
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"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических", — сказал Кулеба.
Он не назвал возможных конкретных действий Украины, подчеркнув, «если они это сделают, то вы увидите».
"Я не хочу заранее, во-первых, облегчать жизнь Александру Лукашенко и его окружению, а во-вторых, мы будем действовать очень взвешенно, потому что не хотим никакой политической либо торговой войны с Беларусью... Но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем, и неуважение к территориальной целостности Украины - это одна из таких вещей", - заявил министр.
Он добавил, что Беларусь - близкая для нас страна, Украине небезразличен белорусский народ, но Лукашенко, «по сути, не оставляет нам выбора».
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Александру Лукашенко «будет больно» в случае допуска в Беларусь представителей так называемой "ЛНР" для...
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