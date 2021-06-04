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После суток не вышел: на бывшего футболиста "Городеи" завели уголовное дело
Источник материала: Партизан
На экс-нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля завели уголовное дело. По его статье проходят 153 политзаключенных
Как стало известно
Однако 1 июня Шавеля увезли в следственный комитет, где задержали на 3 суток. 4 июня Ростислава не выпустили и увезли в СИЗО на Володарского. Его обвиняют по статье 342 уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них – до трех лет лишения свободы).
Добавим, что по этой статье проходят 153 политзаключенных. Именно у стольких людей из списка политзаключенных 342 статья фигурирует в обвинении, сообщает «Вясна».
Напомним, ранее у Шавеля было три административных ареста: 8 суток в августе, 15 – в ноябре, 15 – в мае.
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На экс-нападающего «Городеи» Ростислава Шавеля завели уголовное дело. По его статье проходят 153 политзаключенных
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