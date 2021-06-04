Tribuna.com, 17 мая Шавель возвращался с работы. У подъезда его задержали люди в штатском, после чего Ростислава осудили на 15 суток якобы за "неповиновение". Он должен был выйти на свободу 1 июня. Как стало известно17 мая Шавель возвращался с работы. У подъезда его задержали люди в штатском, после чего Ростислава осудили на 15 суток якобы за "неповиновение". Он должен был выйти на свободу 1 июня.





Однако 1 июня Шавеля увезли в следственный комитет, где задержали на 3 суток. 4 июня Ростислава не выпустили и увезли в СИЗО на Володарского. Его обвиняют по статье 342 уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них – до трех лет лишения свободы).





Добавим, что по этой статье проходят 153 политзаключенных. Именно у стольких людей из списка политзаключенных 342 статья фигурирует в обвинении, сообщает «Вясна».





Напомним, ранее у Шавеля было три административных ареста: 8 суток в августе, 15 – в ноябре, 15 – в мае.