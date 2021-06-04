ЕС официально запретил у себя полеты «Белавиа». А Москва открыла Шереметьево

Источник материала: Салiдарнасць

Теперь белорусские самолеты не смогут попасть в Европу, зато увеличат полеты в Россию.

ЕС официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты в своем воздушном пространстве и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Такое решение приняли представители Европейского союза в пятницу 4 июня в ответ на инцидент с вынужденной посадкой рейса Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича.

ЕС также рекомендует авиакомпаниям европейских стран избегать полетов над Беларусью, но «это не является юридически обязывающим запретом».

Между тем Россия, наоборот увеличила количество рейсов. Так, «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Международный аэропорт Шереметьево (Москва). С 10 июня авиакомпания будет летать туда 5 раз в неделю, сообщает пресс-служба «Белавиа».

С 12 июня национальный авиаперевозчик увеличит количество рейсов в Стамбул с 10 до 14 в неделю. А с 15 июня вырастет число рейсов в Батуми и Тбилиси.