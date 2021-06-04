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Глава МИД Украины предостерег Беларусь от допуска в страну представителей ЛНР

04.06.2021 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его государство в состоянии «сделать больно» Беларуси за неуважение территориальной целостности.

Глава МИД Украины предостерег Беларусь от допуска в страну представителей ЛНР
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусским властям «будет больно» в случае допуска в страну представителей так называемой ЛНР для допроса Романа Протасевича.

«У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических», — цитирует Кулебу пресс-служба МИД Украины.

Он подчеркнул: есть вещи, которые Украина не прощает, и неуважение к территориальной целостности — одна из таких вещей.

 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его государство в состоянии «сделать больно» Беларуси за неуважение территориальной целостности.
 
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