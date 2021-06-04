Машина поисково-спасательного отряда «Ангел» разбита: на трассу выбежал лось

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью автомобиль с поисковой группой, возвращавшийся после поисков в Минск из Узденского района, попал в аварию. «На дорогу внезапно выбежал лось, — сообщили в ПСО „Ангел“. — Все пассажиры живы и серьезно не пострадали». А вот «Соболь» получил значительные повреждения.





«На место ДТП были вызваны сотрудники ГАИ, — описали последствия наезда на дикое животное в отряде. — Инспекторы оформили документы и сообщили, что вины водителя нет, однако случай не страховой и машину нужно ремонтировать за собственный счет».





«Требуется серьезный ремонт, для восстановления машины нужны средства и помощь, без которой мы не сможем в экстренном порядке ее восстановить, — пишут представители ПСО. — „Соболь“ — это основной автомобиль „Ангела“, который имеет высокую проходимость, а так как начинается сезон выездов, мы без него не справимся». В ПСО обратились за помощью ко всем неравнодушным.