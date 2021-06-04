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Восстановленное «до идеала» авто угнали из коллекции, чтобы покататься

04.06.2021 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Необычная история произошла в Молодеченском районе: владелец нескольких раритетных автомобилей обратился в милицию по поводу угона ВАЗ-2103. Идеально восстановленный классический автомобиль найден. Что самое интересное — буквально за 10 дней до этого угонщик уже получил 1,5 года ограничения свободы за кражи из авто!

Восстановленное «до идеала» авто угнали из коллекции, чтобы покататься

Как сообщает УВД Миноблисполкома, в Молодеченское РОВД обратился владелец ВАЗ-2103 1980 года выпуска. «Мужчина рассказал, что ночью со двора частного дома, расположенного в агрогородке Березинское, угнали восстановленные „до идеала“ зеленые «Жигули», — пояснили в УВД. — Заявитель увлекается возвращением к жизни старых авто и коллекционирует их. На дачном подворье мужчина организовал своего рода экспозицию ретроавтомобилей: под навесом у него было припарковано четыре раритетных образца марки ВАЗ, „Москвич“ и „Мерседес“. Однако утром автолюбитель недосчитался одного „экспоната“ и сообщил о пропаже автомобиля в милицию. По словам хозяина, машина была не заперта, топливный бак заполнен на полную, а документы находились внутри».

Восстановленное «до идеала» авто угнали из коллекции, чтобы покататься

Преступник уже установлен. «Им оказался безработный 22-летний житель соседней деревни Белые, — сообщили в УВД. — Выяснился предполагаемый маршрут движения угонщика: „Жигули“ проследовали по территории Молодеченского и Воложинского районов, а финишировали в столице. Похищенный автомобиль был обнаружен в районе бывшего Червенского рынка. При этом злоумышленник в Воложинском районе устроил ДТП, въехав в забор частного дома, и уехал. Подозреваемый был задержан на следующий день по месту жительства. Молодой человек не стал отрицать своей причастности к поездкам на чужой ретро-машине и сознался в содеянном. Фигурант пояснил, что накануне инцидента употреблял спиртное в гостях у приятеля и закончил застолье поездкой. Мужчина, будучи опытным в подобных делах, завел „тройку“ без ключа и поехал. Когда аккумулятор разрядился и машина „закипела“, водитель бросил угнанный автомобиль и скрылся».

Установлено, что подозреваемый буквально 10 дней назад был осужден: за кражи из автомобилей ему назначили наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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Необычная история произошла в Молодеченском районе: владелец нескольких раритетных автомобилей обратился в милицию по поводу угона ВАЗ-2103. Идеально...
 
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