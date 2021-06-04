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Ретроподкаст: пересматриваем «Бригаду». Культовый шедевр или романтизация 90-х?

04.06.2021 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Свежайшие новинки, Netflix и HBO — это, конечно, прекрасно, но иногда хочется расслабиться и впустить в себя немного старой доброй ностальгии. В эфире «Прослушка. Ретро» — первый из серии не связанных между собой выпусков подкаста, в которых Андрей Марьянов и Антон Коляго будут пересматривать и обсуждать культовые сериалы и оценивать, насколько хорошо они сохранились. Сегодня выбор пал на «Бригаду» — до сих пор, возможно, самый народный российский сериал, который подвел черту под целой эпохой лихих 90-х и подарил стартовую мелодию, которую с двух нот отгадает любой уважающий себя миллениал. Погнали!

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Тизер:

• Вспоминаем, как и когда впервые узнали о «Бригаде». Андрей смотрел сериал по телевизору, будучи подростком, а вот Антон был еще слишком юн в 2002 году и пересматривал все сейчас почти что начисто.

• Чем в свое время этот сериал настолько зацепил все постсоветское пространство? Банальный дефицит качественных историй на телевидении и усталость от бесконечных мыльных опер или причина в чем-то другом?

• «Бригада» — это слепок важной эпохи или пустая романтизация криминальной жизни? Выясняем, можно ли стать бандитом, насмотревшись на приключения Саши Белого и товарищей (спойлер: конечно же, вряд ли).

• Чем примечательна та самая драка из второй серии, с которой завертелась основная сюжетная линия?

• Вспоминаем, как сложились карьеры Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова, и выясняем, кто из них так и остался заложником одного образа.

• Саша Белый появлялся в клипе Тимати. Что?!

 
 
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Свежайшие новинки, Netflix и HBO — это, конечно, прекрасно, но иногда хочется расслабиться и впустить в себя немного старой доброй ностальгии. В эфире «Прослушка. Ретро»...
 
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