Белоруска помогла мошенникам оформить на нее кредит

Источник материала: Onliner

Жительница Молодечно пообщалась с «сотрудниками банка», после чего на нее оформили кредит на 10 тыс. рублей и перевели на другой счет. Звонок поступил в рабочее время от якобы сотрудника минского филиала «Банка БелВЭБ», сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома. В нем обслуживается жертва. «Представитель банка» сообщил, что на женщину собираются оформить кредит в 5 тыс. рублей через генеральную доверенность.

В ответ белоруска заявила, что никого подобными полномочиями не наделяла, а на предложение сверить паспортные данные ответила согласием. Мошенники назвали верные имя, фамилию и отчество женщины. По словам пострадавшей, других данных она не сообщала, а разговор был непродолжительным.

В ходе проведенных мероприятий было установлено, что разговор с «сотрудником банка» длился почти два часа. За это время на мобильный телефон пострадавшей приходили SMS с одноразовыми кодами доступа в интернет-банкинг и подтверждения операций, а также уведомление об одобренном кредите на сумму 10 тыс. рублей, который она не оформляла.

К моменту, когда пострадавшая опомнилась и позвонила в банк, с ее карты списали 870 рублей, а взятый онлайн-кредит перечислили на «неизвестный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Республики Беларусь.

Важно:

Банки и другие уважающие себя организации не звонят клиентам через мессенджеры. Если вам поступил звонок от «менеджера по безопасности», «полковника КГБ из Нацбанка» или «специалиста технической поддержки», кладите трубку и перезванивайте сами. Официальные номера размещены на сайтах банков и на карточках.

Не передавайте третьим лицам все данные карты (номер, срок действия и CVV, имя и фамилию), а также информацию о балансе. Банковские служащие не спрашивают номер карты полностью (только часть — последние цифры), они никогда не спросят про CVV и уж точно не будут уточнять ваш баланс. Не передавайте коды из SMS-сообщений (даже если очень хочется).

Не устанавливайте на смартфоны программное обеспечение по просьбе «людей из интернета». И на компьютеры не устанавливайте.

Расскажите об интернет-мошенниках друзьям, родственникам и коллегам. Особое внимание уделите старшему поколению.