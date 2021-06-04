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Трассу M10 Гомель — Кобрин обещают сделать лучше, чем Брест — Москва. И собирать плату
Источник материала: Onliner
Проблему плохого состояния участка трассы Кобрин — Гомель подняли работники предприятия «Гранит» в Микашевичах во время визита Лукашенко. Последний заверил, что давно знает о проблеме этой дороги и в свое время инициировал ее реконструкцию. Он пообещал, что дорога будет реконструирована. Стоит напомнить, что на участке M10 хотят ввести платный проезд.
«На определенном участке модернизация дороги уже ведется, —
При этом Лукашенко обратил внимание, что, как только начнется активный процесс модернизации дороги, это потребует много рабочих рук и многие местные жители, скорее всего, пойдут туда работать.
Обсуждая ремонт трассы M10 Гомель — Кобрин, нельзя не упомянуть, что ее участок планируют сделать платным — уже в ближайшие годы. Это
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Проблему плохого состояния участка трассы Кобрин — Гомель подняли работники предприятия «Гранит» в Микашевичах во время визита Лукашенко. Последний заверил, что...
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