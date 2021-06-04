Трассу M10 Гомель — Кобрин обещают сделать лучше, чем Брест — Москва. И собирать плату

Источник материала: Onliner

Проблему плохого состояния участка трассы Кобрин — Гомель подняли работники предприятия «Гранит» в Микашевичах во время визита Лукашенко. Последний заверил, что давно знает о проблеме этой дороги и в свое время инициировал ее реконструкцию. Он пообещал, что дорога будет реконструирована. Стоит напомнить, что на участке M10 хотят ввести платный проезд.

«На определенном участке модернизация дороги уже ведется, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Слишком медленно двигается этот вопрос. Займитесь этим вопросом вплотную, надо быстрее реализовывать. Вот эту дорогу, чего бы нам ни стоило, мы построим. Это будет как Брест — Москва и еще лучше трасса».

При этом Лукашенко обратил внимание, что, как только начнется активный процесс модернизации дороги, это потребует много рабочих рук и многие местные жители, скорее всего, пойдут туда работать.

Обсуждая ремонт трассы M10 Гомель — Кобрин, нельзя не упомянуть, что ее участок планируют сделать платным — уже в ближайшие годы. Это предусматривает госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2021—2025 годы, обнародованная в середине апреля. Если быть точным, рамки BelToll должны появиться на участке М10 от Речицы до Калинковичей. Очевидно, брать плату за проезд по трассе старой конструкции со старым покрытием было бы странно.



