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«Белавиа» получила разрешение на рейсы в московский международный аэропорт Шереметьево

04.06.2021 18:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в московский международный аэропорт Шереметьево, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Белавиа» получила разрешение на рейсы в московский международный аэропорт Шереметьево

10 июня «Белавиа» начнет летать в Шереметьево пять раз в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул 14 раз в неделю вместо 10 раз. Рейсы планируются два раза в день.

С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми — с 7 до 14 в неделю (два раза в день вместо одного).

Также с 15 июня планируется увеличение частоты полетов в столицу Грузии Тбилиси: 11 раз в неделю вместо 7 (два раза в день по вторникам, средам, субботам и воскресеньям, по одному разу в остальные дни).

В связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусский перевозчик вынужден был отменить полеты в Евросоюз и над территорией Евросоюза.

На экстренном заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) 27 мая было принято решение провести расследование инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. ICAO должна подготовить промежуточный отчет по инциденту к 25 июня.

 
 
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«Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в московский международный аэропорт Шереметьево, сообщила пресс-служба авиакомпании.
 
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