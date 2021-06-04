Погода на ближайшее будущее: тепло и сыро

Источник материала: Onliner

Ночи становятся теплее, дни не становятся холоднее, говорит Белгидромет . Но вы загляните в правый нижний угол, под коврик. С юго-востока поддувает и подтекает, как ни затыкай. Дело в том, что над Воронежем сейчас висит циклон, который всем видом показывает, насколько ему нет дела до внутренних дел в Беларуси. При этом своим мокрым боком влияет на нее против собственной воли, ну так получается.

Заморозки мы кое-как пережили, теперь ночами ниже 5 градусов холодать не должно. Вообще же прогнозируемый ночной разброс — от 9 до 15. Дождей в выходные будет не много, но грозы не исключены — просто для красоты. Днем в субботу и воскресенье от 19 до 26. Все же на нас пока давит антициклон, а это диктует определенные погодные условия.

В начале будущей недели наш крупный воронежский родственник начнет ворочаться и давление станет падать. Это повысит вероятность осадков, но холоднее не станет: 20—26. Это увлажненное состояние, скорее всего, продлится до второй половины недели. А дальше посмотрим, кто еще встанет в очередь влиять на нас.

Кстати, вода в реках на юге страны пока только 18 градусов (максимум). Не проверяйте.



