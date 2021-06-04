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Путин о Протасевиче, двойных стандартах и посадит ли сам самолет

04.06.2021 18:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме перед деловыми кругами и на связи с лидерами нескольких стран выступил Владимир Путин. «Вы нас затюкали этими вопросами», — так с улыбкой он подвел черту ряду политических вопросов из зала. Часть из них касались Беларуси.

О посадке самолета

Путин на вопрос о том, посадила бы Россия самолет принудительно, если бы на его борту находился разыскиваемый ею человек, сообщил: «Не скажу».

Но уточнил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске. И в целом «не в курсе» и «не хочет давать никаких оценок».

О Протасевиче

«Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко».

О протестах

Призвал отказываться от двойных стандартов. Сказал, что не понимает, почему схожие ситуации в Беларуси и США с задержанием протестующих оцениваются по-разному.

«Ну мы же демократическая страна», — ответил Путину его собеседник из одной из западных стран. — «Это же смешно... Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: ну ничего, это же демократическая резиновая пуля, ну потерпите».

Бонус от Пескова

За несколько часов до Путина на вопросы ответил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его спросили, кого подразумевал Протасевич, говоря о «спонсировании» редактируемого им телеграм-канала.

Песков сказал, что не знает, кого из «российских олигархов» подразумевал Роман.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме перед деловыми кругами и на связи с лидерами нескольких стран выступил Владимир Путин. «Вы нас...
 
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