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Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта

04.06.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS).




Решение принято во время 52-го конгресса организации, который проходит в онлайн-формате, пишет Трибуна.  

На пост главы FIS также претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.

Уже в первом туре голосования Элиаш набрал 54% голосов. 

Элиашу 59 лет, он был выдвинут кандидатом на пост главы FIS от Великобритании. Является главой компании Head, которая производит спортивные товары. Его состояние оценивается в 28 млрд долларов. 

Йохан Элиаш родился в шведском Юрсхольме, но на протяжении последних 30 лет живет в Лондоне. Имеет двойное гражданство. 

Ранее главой FIS являлся швейцарец Джанфранко Каспер. Он занимал пост с 1998 года. 
 
 
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Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта (FIS).
 
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