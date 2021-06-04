Шведский миллиардер Йохан Элиаш избран президентом Международной федерации лыжного спорта













пишет Трибуна. Решение принято во время 52-го конгресса организации, который проходит в онлайн-формате,Трибуна.





На пост главы FIS также претендовали представитель Лыжной федерации Швеции Матс Орьес, представитель Швейцарской лыжной ассоциации Урс Леманн и представительница Королевской федерации лыжного спорта Бельгии Сара Льюис.





Уже в первом туре голосования Элиаш набрал 54% голосов.





Элиашу 59 лет, он был выдвинут кандидатом на пост главы FIS от Великобритании. Является главой компании Head, которая производит спортивные товары. Его состояние оценивается в 28 млрд долларов.





Йохан Элиаш родился в шведском Юрсхольме, но на протяжении последних 30 лет живет в Лондоне. Имеет двойное гражданство.





Ранее главой FIS являлся швейцарец Джанфранко Каспер. Он занимал пост с 1998 года.