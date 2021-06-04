|
На воре и шапка горит? Путин заявил о непричастности российских спецслужб к посадке самолета Ryanair
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не причастны к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главред NEXTA Роман Протасевич.
Об этом Путин заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает
«Я видел заявления руководства НАТО по поводу того, что Россия принимала участие, но что я вам хочу сказать — значит, руководство НАТО в опасности, если делает такие заявления. Значит, люди не понимают, как такие процессы происходят», — сказал российский президент.
Путин добавил, что российские спецслужбы участвовали в задержании в Москве «тех, кто планировал переворот и убийство Лукашенко». По словам российского президента, российские силовики сделали это по запросу белорусского КГБ.
При этом Путин не стал отвечать на вопрос модератора дискуссии о Романе Протасевиче.
«Вы нас затюкали вот этими вопросами — и меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич — я знать его не знаю и не хочу, пускай он там делает что хочет, борется с режимом», — сказал Путин.
Он также отказался отвечать на вопрос о том, стала бы Россия сажать самолет, на котором находится человек, объявленный в стране в розыск.
Издание Vice ранее сообщало со ссылкой на сотрудника МВД Греции, что перед полетом Протасевича из Афин в Вильнюс за ним следили несколько человек с российскими паспортами.
«После того как мы собрали записи с камер видеонаблюдения на острове Крит и в аэропорту, стало ясно, что за ними следили сотрудники спецслужб с российскими паспортами», — сказал источник издания.
При этом премьер-министр Греции сказал, что доказательств, что за Протасевичем следили сотрудники спецслужб, нет.
23 мая экстренную посадку из-за ложного сообщения о минировании в Минске совершил самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Этим рейсом летел Протасевич и его девушка София Сапега, после посадки их задержали и отправили в СИЗО.
В Беларуси против Протасевича возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков, в "интервью" госканалу ОНТ журналист заявил, что дал признательные показания. Родственники Протасевича и белорусские оппозиционеры считают, что интервью было дано под пытками.
СМИ сообщали, что белорусские власти подозревают Сапегу в организации беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании розни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На воре и шапка горит? Путин заявил о непричастности российских спецслужб к посадке самолета Ryanair
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы не причастны к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair, на котором летел бывший главред NEXTA Роман...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)