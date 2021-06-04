Глава МИД Британии: Все, кто готовил интервью Протасевича, должны быть привлечены к ответственности









Белсат Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб прокомментировал в Twitter "интервью" журналиста Романа Протасевича, показанное вечером 3 июня на беларуском гостелеканале ОНТ, передает





«Тревожное интервью Протасевича минувшим вечером явно проходило под принуждением и под стражей. Преследование защитников прав человека и свободы медиа в Беларуси должно прекратиться. Те, кто участвовал в съемках, принуждении и проведении интервью, должны быть привлечены к ответственности», – заявил глава британского МИД.





Разговор Романа Протасевича с руководителем телеканала ОНТ Маратом Марковым вышел вечером 3 июня. Во время него на теле блогера можно было заметить возможные следы пыток. Во время него на теле блогера можно было заметить возможные следы пыток.





Также высказывались мнения о возможности применения к нему психологического и физического насилия.





Сам Роман Протасевич находится за решеткой с 23 мая.