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Администраторов телеграм-канала "Водители 97%" отправили в колонию

04.06.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района четвертого июня был оглашен приговор по уголовному делу против четырех администраторов телеграм-канала и чата “Водители 97”.


Денис Гутин, Виктория Кульша, Анна Вишняк

По делу проходили политзаключенные Денис Гутин, Виктория Кульша и Анна Вишняк, которые содержатся под стражей с осени прошлого года. Четвертая обвиняемая - Татьяна Шкробат, которая находилась до суда под подпиской о невыезде. 

Их обвинили по ч. 1 и ч. 2 статьи 342 Уголовного кодекса (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и подготовка либо обучение такой деятельности). 

Согласно тексту обвинения, все они, действуя в преступном сговоре, умышленно призывали к массовым беспорядкам, блокировкам дорог в связи с недовольством властью и фальсификацией выборов.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. В ходе прений прокурор попросил наказать политзаключенных Гутина, Кульшу и Вишняк, которые своей вины не признали, двумя годами и шестью месяцами лишения свободы в колонии общего режима, Татьяну Шкробот, которая сотрудничала со следствием и признала вину, - тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа ("домашняя химия"). 

Именно такой приговор и вынесла судья Жанна Хвойницкая.

Политзаключенные Денис Гутин, Анна Вишняк и Виктория Кульша были задержаны в период с сентября по ноябрь 2020 года. До суда они находились под стражей в СИЗО №1. В марте телеграм-канал "Водители 97" был признан "экстремистским".
 
 
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В суде Заводского района четвертого июня был оглашен приговор по уголовному делу против четырех администраторов телеграм-канала и чата “Водители 97”.
 
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