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Международная ассоциация воздушного транспорта осудила запрет на полеты над Беларусью

04.06.2021 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из Евросоюза летать над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

"Авиационная безопасность никогда не должна политизироваться. IATA осудила действия руководства Беларуси и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси… тоже является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное и разочаровывающее развитие событий", - говорится в заявлении на сайте IATA.

IATA призвала EASA отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям самостоятельно оценивать риски полетов над Беларусью.

26 мая, через несколько дней после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, EASA порекомендовала европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. 2 июня EASA заменила эту рекомендацию на полный запрет полетов над Беларусью.

Лидеры ЕС из-за принудительной посадки рейса Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и рекомендовали авиаперевозчикам из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Это решение должно вступить в силу с 5 июня.

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» из-за ограничений со стороны Евросоюза приостановила полеты в 20 стран. Теперь у перевозчика осталось только девять направлений.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о расследовании вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске. Промежуточные выводы этого расследования будут представлены 25 июня, пишет meduza.io
 
Теги: Минск
 
 
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из Евросоюза...
 
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