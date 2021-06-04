Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Стариков назвал главную опасность Союзного государства для Украины

Перед нами очень показательные процессы, отметил спикер на youtube-канале Украина.ру. В ходе встречи Путин и Лукашенко общались, купались, обсуждали вопросы уже давно выделенных кредитов, но ничего нового Лукашенко на самом деле там не получил, считает Стариков.

"Но он получил максимум того, чего хотел – дипломатическую поддержку, дружескую беседу, сомнения, публично озвученные Путиным, что западная версия как-бы права. Путин сказал, что надо разобраться, это логично и правильно в тот момент, когда все плющат, давят на Лукашенко", ― рассуждает Стариков.

По мнению публициста, Путин в данном случае общался не с Лукашенко, он общался "со всеми теми, кого плющат и давят на планете".

"Это было показательное выступление России, которая заявила, ничего не говоря, что если вас будут покрывать санкциями, нехорошими словами, орать, кричать, ваши флаги снимать, экономические санкции вводить, но вы являетесь союзником России, то нам вообще наплевать на все вышеперечисленное, мы будем продолжать вас поддерживать, и если мы о чем-то с вами договорились, договорились дать полтора миллиарда в долг, мы будем эти транши давать. Договорились, что мы с вами союзники, нам все равно, кто что про вас говорит", ― говорит Стариков.

Опасность для Украины

Спикер также ответил на вопрос, чем для Украины чревато обострение отношений с Беларусью и почему союз России и Беларуси может быть опасным для украинских властей.

"Отношения Украины и Беларуси были вполне хорошими до августовских выборов. Даже можно в ущерб Александру Григорьевичу сказать, что слишком у вас хорошие отношения с этой властью. И что? Провокация и по щелчку из Вашингтона все это раз и нет. Так о чем с ними договариваться?" ― интересуется Стариков.

Если союз Беларуси и России работает, развивается и углубляется, через некоторое время на Украине будет все больше людей, которые также скажут: "А может, нам тоже к нему присоединиться?", вот в чем главная опасность, отмечает Стариков.

"Оказывается, можно быть славянской страной, чтить свои корни, не предавать своих героев, дружить с РФ, иметь хорошую экономику и спокойствие внутри страны. Беларусь в этом смысле становится анти-Украиной в политике, экономике и отношении к России. И когда это находится рядом, ведь не всех людей на Украине можно ввести в экономический и информационный анабиоз путем пропаганды: "Вот вы уже семь лет говорите нам про войну, а Беларусь уже семь лет получает помощь и рынки сбыта", ― рассуждает Стариков.

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