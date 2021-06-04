ЦТ-2021: каким абитуриентам не нужно сдавать тестирование

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока будущие абитуриенты сдают выпускные экзамены в школах и готовятся к ЦТ, Sputnik решил напомнить, кому и вовсе не нужно сдавать тестирование для поступления.

Льготники

Право не сдавать ЦТ при поступлении в вуз имеют медалисты – те, кто окончил школы с золотой (все "десятки" в аттестате, кроме физкультуры, за 10-й и 11-й классы) либо серебряной медалью (все отметки не ниже "девять" в аттестате). Также те, кто побеждает на международных или республиканских олимпиадах по учебным предметам, которые прошли в год приема, и поступает при этом на отдельные специальности. А еще те, кто имеет определенные спортивные достижения – победители, призеры или просто участники Олимпийских игр или Юношеских Олимпийских игр, первенств мира и Европы, международных кубковых соревнований. Пропустят, правда, только с такими льготами на "физкультурные" специальности. Кроме того:

люди с особенностями психофизического развития

абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функциями опорно-двигательного аппарата

Выпускники аграрных, педагогических, а с 2021 года и спортивно-педагогических классов могут поступать в вузы без ЦТ и без вступительных испытаний (сдают только устные собеседования), а еще:

выпускники колледжей, поступающие на сокращенный срок в вузы (сдать нужно только внутренние экзамены по учебным программам ссуза)

поступающие на сельскохозяйственные специальности (по желанию можно выбрать вариант поступления: либо по результатам ЦТ, либо по внутренним испытаниям)

те, кто поступает в минские филиалы российских вузов – РГСУ и РЭУ имени Плеханова (вместо ЦТ – устные или письменные экзамены по профильным предметам специальности)

иностранцы и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера

белорусские абитуриенты, которые собираются учиться за границей (в России можно поступать по ЕГЭ, а с этого года и по ЦТ)

те, кто поступает в белорусские колледжи и лицеи, которые предлагают образовательные программы на основе общего среднего образования (11 классов)

Читайте также:

Как бесплатно получить образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ

образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ Минобр объяснил, почему айтишники в Беларуси уже не так нужны

В Беларуси в этом году не будет повышаться цена на платное образование