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ЦТ-2021: каким абитуриентам не нужно сдавать тестирование

04.06.2021 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пока будущие абитуриенты сдают выпускные экзамены в школах и готовятся к ЦТ, Sputnik решил напомнить, кому и вовсе не нужно сдавать тестирование для поступления.

Льготники

Право не сдавать ЦТ при поступлении в вуз имеют медалисты – те, кто окончил школы с золотой (все "десятки" в аттестате, кроме физкультуры, за 10-й и 11-й классы) либо серебряной медалью (все отметки не ниже "девять" в аттестате). Также те, кто побеждает на международных или республиканских олимпиадах по учебным предметам, которые прошли в год приема, и поступает при этом на отдельные специальности. А еще те, кто имеет определенные спортивные достижения – победители, призеры или просто участники Олимпийских игр или Юношеских Олимпийских игр, первенств мира и Европы, международных кубковых соревнований. Пропустят, правда, только с такими льготами на "физкультурные" специальности. Кроме того:

  • люди с особенностями психофизического развития
  • абитуриенты с нарушениями зрения, слуха, функциями опорно-двигательного аппарата

Выпускники аграрных, педагогических, а с 2021 года и спортивно-педагогических классов могут поступать в вузы без ЦТ и без вступительных испытаний (сдают только устные собеседования), а еще:

  • выпускники колледжей, поступающие на сокращенный срок в вузы (сдать нужно только внутренние экзамены по учебным программам ссуза)
  • поступающие на сельскохозяйственные специальности (по желанию можно выбрать вариант поступления: либо по результатам ЦТ, либо по внутренним испытаниям)
  • те, кто поступает в минские филиалы российских вузов – РГСУ и РЭУ имени Плеханова (вместо ЦТ – устные или письменные экзамены по профильным предметам специальности)
  • иностранцы и лица без гражданства, поступающие в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, в том числе договорами межведомственного характера
  • белорусские абитуриенты, которые собираются учиться за границей (в России можно поступать по ЕГЭ, а с этого года и по ЦТ)
  • те, кто поступает в белорусские колледжи и лицеи, которые предлагают образовательные программы на основе общего среднего образования (11 классов)

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В Беларуси 16 июня стартует главное вступительное испытание в вузы – централизованное тестирование. В этом году его сдадут более 60 тысяч человек.
 
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