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ЦТ-2021: каким абитуриентам не нужно сдавать тестирование
04.06.2021 18:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пока будущие абитуриенты сдают выпускные экзамены в школах и готовятся к ЦТ, Sputnik решил напомнить, кому и вовсе не нужно сдавать тестирование для поступления.
Льготники
Право не сдавать ЦТ при поступлении в вуз имеют медалисты – те, кто окончил школы с золотой (все "десятки" в аттестате, кроме физкультуры, за 10-й и 11-й классы) либо серебряной медалью (все отметки не ниже "девять" в аттестате). Также те, кто побеждает на международных или республиканских олимпиадах по учебным предметам, которые прошли в год приема, и поступает при этом на отдельные специальности. А еще те, кто имеет определенные спортивные достижения – победители, призеры или просто участники Олимпийских игр или Юношеских Олимпийских игр, первенств мира и Европы, международных кубковых соревнований. Пропустят, правда, только с такими льготами на "физкультурные" специальности. Кроме того:
Выпускники аграрных, педагогических, а с 2021 года и спортивно-педагогических классов могут поступать в вузы без ЦТ и без вступительных испытаний (сдают только устные собеседования), а еще:
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В Беларуси 16 июня стартует главное вступительное испытание в вузы – централизованное тестирование. В этом году его сдадут более 60 тысяч человек.
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