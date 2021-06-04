Игры для взрослых, плавание по горным рекам, и макеты кораблей — уeчастники Клуба «Про бизнес» рассказали о cвоих увлечениях

Источник материала: ProBusiness

Время, как правило, работает против нас — если только это не время, посвященное хобби. Любимые занятия помогают отключиться от повседневных проблем, предотвратить выгорание, развивать позитивное мышление и новые полезные навыки. Наши хобби — это важные источники энергии, чтобы быть в тонусе, несмотря ни на что.

Участники нашего Клуба Про бизнес на неформальной встрече рассказали о том, чем увлекаются в свободное время и как это занятие помогает им в бизнесе.

Генеральный партнер встречи клуба 28 мая — Лексус-Минск

Партнер — Blackout studio

Генеральный партнер клуба 2021 — МТБанк

«Нет скучным автомобилям!» — вдохновляющая история Toyota

Минск и Тойота Центр Минск Восток автомобильного холдинга"Атлант-М"" border="0" data-zoom="1" height="138" hspace="0" src="https://www.21.by/pub/news/2021/06/1622821263093247.jpg" title="Сергей Гаврилко СEO Лексус-Минск и Тойота Центр Минск Восток автомобильного холдинга"Атлант-М"" vspace="0" width="138" /> Сергей Гаврилко

СEO Лексус-Минск и Тойота Центр Минск Восток автомобильного холдинга

«Атлант-М»

— История бренда началась с производства ткацких станков под брендом Toyoda Automatic Loom Works. Через несколько лет патент на изобретение был продан, а вырученные деньги — вложены в разработку автомобилей. В 1933 году при компании Toyoda открылось автомобильное подразделение.

В 1999 году производство автомобилей Toyota превысило 100 млн. Во всем мире знали, что автомобили Toyota и Lexus надежные, комфортные, выгодные, безопасные и... скучные. Так было, пока в возрасте 50 лет внук основателя компании Акио Тойода не увлекся автогонками.

В 2009 году он впервые стартовал в «24 часа Нюрбургринга», а в 2017 выступил с громким заявлением: «Нет скучным автомобилям!» С этого момента дизайнерам бренда была предоставлена такая степень свободы, какой они не обладали за всю историю существования компании. Это было новой волной успеха.



Слайд из презентации Сергея Гаврилко

По итогам 2020 года компания стала крупнейшим автопроизводителем в мире (за год было реализовано 9,53 млн автомобилей) и возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов 2020 года. Бренд оценили в $ 51,595 млрд.

«Зачем я сюда пошел и делаю это с собой за свои же деньги?!»

Денис Молчан

Директор и учредитель Wishko.by

— В возрасте около 30 я увлекся сплавами по горным рекам и альпинизмом. Однажды попал в водоворот, но смог из него выбраться. А как-то раз в Грузии нас перевернуло, и меня выкинуло из лодки. Это самое страшное, потому что выбросить может куда угодно. Цеплялся пальцами за камни, чтобы как-то выбраться. После этого стал относиться ко многому осторожнее. Такой вид занятий помогает моментально реагировать на принятие решений, слаженно взаимодействовать в команде и преодолевать собственные страхи.

И все эти навыки крайне важны для управления бизнесом.



Слайд из презентации Дениса Молчана

Два предыдущих года я ходил в горы, а это уже совсем другой вид спорта. На реке ты можешь иногда расслабиться, иногда — сгруппироваться и напрячься, а в горах всегда тяжело.

Это увлечение может характеризовать такая фраза моего друга: «Зачем я сюда пошел и делаю это с собой за свои же деньги?!» Кажется, что это действительно не имеет смысла. Но когда проходит несколько дней или недель, думаешь, что хочешь это повторить. В этом что-то необъяснимое…

«На планете есть места, которые позволят шире посмотреть на мир, себя и свой бизнес в этом мире»

Константин Караченцев

Руководитель туристической компании «Студия отдыха»

— Я очень люблю путешествовать. Неделю назад вернулся из Дубая, где был уже в шестой или седьмой раз, но с удовольствием поеду туда и в восьмой, и в девятый. Объединенные Арабские Эмираты — это страна, которая каждый год меняется, и сколько раз ни приезжаешь, всегда смотришь на нее другими глазами. Даже сейчас, во время пандемии, открыты новые смотровые площадки, гостиницы, торговые центры.

Я как полупроводник — пропускаю через себя весь опыт и все эмоции от страны и все положительное с удовольствием транслирую клиентам.

Например, всегда говорю, что предлагаю не тур, а именно эмоции, которые останутся надолго.



Фото из презентации Константина Караченцева

Если вам хотелось бы расширить границы мышления, получить интересные впечатления и новый опыт, я бы посоветовал побывать в Гонконге, Дубае, Риме и Лондоне. Эти абсолютно разные города позволят шире посмотреть на мир, на себя и на свой бизнес в этом мире.

«Все мы любили игры в салочки, крестики-нолики, казаки-разбойники»

Диана Тельная

Совладелица Центра развития ALIASGROUP

— Игры как хобби возникли в моей жизни шесть лет назад, когда моему ребенку было два года. Когда мы начали изучать буквы и чтение, я задумалась о том, как можно через всеми знакомые и любимые развлечения учить взрослых. Все мы любили игры в салочки, крестики-нолики, казаки-разбойники — я переделала их на взрослый лад и использую в своих тренингах и обучении.

Например, принцип «крестики-нолики» применяю на тренингах по переговорам или продажам, где важны такие навыки, как память и логическое мышление. «Казаки-разбойники» — в тренингах по менеджменту, когда у каждого есть собственная роль, которую он должен выполнить, а глобальная цель одна, как и у любой бизнес-компании.

Игры уводят взрослого от рационального мышления и сомнений, страхов, установок, потому что их правила известны и понятны. Участники игр вовлекаются, отстраняются от посторонних «шумов» — таких, как, например, мнение о них других людей. Очень часто мы не совершаем что-то важное именно из-за страха кому-то не понравиться. А игры, любимые занятия, хобби дают нам уверенность в своих действиях, возможность выйти за рамки привычного мышления…



Фото из презентации Дианы Тельной

Все это, в свою очередь, помогает находить новые решения для бизнеса… и не только. Для жизни — тоже.

«Хотелось все сжечь, выкинуть, сломать и больше этим никогда не заниматься!»

Александр Бриленок

Директор компании «Хьюмен систем»

— Первый свой макет корабля я собрал около десяти лет назад, это был «Титаник». Поначалу многое не получалось — хотелось все сжечь, выкинуть, сломать и больше этим никогда не заниматься.

Дело в том, что в макетах есть очень мелкие детали, которые падают, ломаются, постоянно не так красятся и не туда клеятся. Потому человеку импульсивному и эмоциональному заниматься таким хобби сложно. Часто приходится изобретать что-то и самому, ведь деталь размером с кончик зубочистки нужно разделить, как-то покрасить и приклеить. Это развивает логическое, техническое мышление, умение концентрироваться.

Провести аналогию с бизнесом здесь довольно просто — очевидно, что такие качества должен тренировать в себе каждый. Особенно важна концентрация.

Если говорить о создания макета, то если сядешь за дело со сложными мыслями и попытаешься собирать его в каком-то фоновом режиме — ничего не получится. А если сесть за работу с правильным настроением — получаешь заряд позитива.



Фото из презентации Александра Бриленка

Но есть в таком увлечении минус — долго сидеть с опущенной шеей затруднительно. Обязательно нужно периодически проводить разминку. Впрочем, на этом минусы заканчиваются. Концентрируешься и забываешь о проблемах, стресс уходит — это самое главное.

«Триатлон учит работать вдолгую, иногда на пределе, и постепенно этот предел двигать»

Андрей Варава

СЕО-специалист компании АPoint

— Около четырех лет я занимаюсь спортом, хотя до этого в моей жизни его не было совсем. Это увлечение началось с бега и желания скинуть то, что набрал. Оно переросло в полтора года занятий бегом и несколько полумарафонов. После этого я решил усложнить задачу, добавив плавание и велосипед.

Триатлон коррелирует с тем же бизнесом, в котором занимаешься и продажами, и маркетингом, и ведением переговоров — во всем этом необходимо разбираться.

Так и с триатлоном: чтобы пройти длинную дистанцию, необходимы и налаженное питание, и стратегия, и тактика поведения, и грамотное восстановление. Триатлон учит работать вдолгую, иногда на пределе, и постепенно этот предел двигать.



Фото из презентации Андрея Варавы

Да и вся жизнь в целом похожа на длинные дистанции. Если ассоциировать ее с бегом, получится что-то сродни марафона и ультрамарафона. Важна не столько стартовая скорость, сколько средняя, с которой ты способен разложиться на все дистанции, чтобы грамотно их пройти.

Остановитесь, осмотритесь и сделайте глубокий вдох, прежде чем продолжить бег на длинную дистанцию. Присоединяйтесь к сообществу Клуба Про бизнес — общайтесь, узнавайте новое и делитесь своим полезным опытом!

Читайте также