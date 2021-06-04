Нацбанк предлагает блокировать сомнительные транзакции физлиц

Для защиты населения от мошеннических схем готовится проект указа, который предусматривает блокировку сомнительных платежных операций физлиц, сообщила начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Татьяна Рускевич, видеозапись выступления которой на форуме «Цифровая экономика» разместила выставочная компания «Техника и коммуникации».





«Национальный банк очень плотно работает с силовыми структурами для того, чтобы ограничить большое количество мошеннических операций, связанных с недостаточной грамотностью нашего населения в сфере финансов и технологий», — сказала Рускевич.

По ее словам, клиенты банков зачастую не отдают себе отчет в том, что передают мошенникам доступ к своим деньгам.

«Что делают люди? Они отдают, по сути, свой кошелек, ключ от квартиры, где деньги лежат, когда диктуют [мошенникам] свои логин, пароль, все, что приходит в телефон как СМС-подтверждение операций. При этом не все люди понимают, что не надо этого делать, нельзя этого говорить, что банку не нужна информация для того, чтобы видеть, что происходит с вашим счетом в банке. Он и так это видит», — отметила Рускевич.

Чтобы не дать возможности мошенникам использовать украденную информацию клиентов банков, идет работа над указом, который технически разрешит приостанавливать операции в процессе платежа, пояснила представитель Нацбанка.

По ее словам, изменение законодательства предусматривает, что, если система Fincert, созданная Нацбанком для борьбы с киберугрозами, получит сведения о возможном мошенническом характере транзакций, они будут блокироваться.

«Сегодня мы не можем без указа платеж остановить, потому что есть правила платежной системы, которые гласят, что если банк однозначным образом идентифицировал клиента, то, значит, платеж не противоречит воле клиента», — сказала Рускевич.

После принятия указа банки на основании данных о подозрительности операций смогут приостанавливать платежи. Лишь после подтверждения, что транзакция является не мошеннической, платеж будет разблокирован.