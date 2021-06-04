Погода в СНГ: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение, в Таджикистан пришла жара

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшая облачность, без осадков и температура плюс 24 ожидаются сегодня в Москве и области. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

В Алматы с утра пасмурно, но жарко. Температура воздуха плюс 28, синоптики обещают обильные осадки. В мегаполисе и еще десяти регионах страны объявлено штормовое предупреждение. В городе ожидается гроза, град и усиление ветра. На юге Казахстана из-за засушливой погоды пройдут пыльные бури.

Жара в Таджикистане сохраняется. Синоптики сегодня обещают повышение температуры в Душанбе до 42 градусов. На юге страны – плюс 46. В выходные в некоторых регионах усилится ветер до 20 метров в секунду, что может перейти в пыльную бурю. В горах возможны локальные селевые явления.

Жара не отступает. В Бишкеке сегодня облачно и плюс 37. Городские жители спасаются от зноя на побережье Иссык-Куля. Там открылся купальный сезон. Вода пока прохладная – около 16 градусов. Но пляжи заполнены отдыхающими. За безопасностью следят спасатели, они уже вышли на дежурство. 641 сотрудник прошел переподготовку и повышение квалификации.

В Беларуси сегодня комфортная погода – около 19 градусов тепла. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Хорошие условия для любителей рыбалки. Тем более, почти везде закончили действие ограничения по ловле. Нельзя рыбачить только в Витебской области. Трофеев в этом году должно быть много. Еще весной об этом позаботилось Белорусское общество охотников и рыболовов. Специалисты провели зарыбление семи водоемов страны. В них заселили более 300 тысяч особей: щуку, карпа, белого амура и карася.

В Армении температура воздуха колеблется от плюс 25 до 33 градусов. В тех областях страны, где в горах растут травы и цветы, сейчас проходит сбор чая. Молодые листья собирают на высоте 1300 метров над уровнем моря, благодаря чистому горному воздуху чай из них получается нежным и ароматным. Кстати, собирают и очищают чай вручную, механическая сборка повреждает хрупкие листья.