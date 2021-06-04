Максим Шевченко: Лукашенко сознательно это все организовал, чтобы присоединить Беларусь к России в обмен на личную судьбу свою и своего сына









Максим Шевченко в интервью на радиостанции "Эхо Москвы" рассказал свою версию о мотивах поведения правителя Беларуси. Известный российский журналист и политикв интервью на радиостанции "Эхо Москвы"свою версию о мотивах поведения правителя Беларуси.





― Вы помните, что было в августе в Беларуси?





― Как такое забыть? Лукашенко, — я просто знаю, я продумал это все – он сознательно это все организовал, чтобы в обмен на собственную личную судьбу стать таким новым Богданом Хмельницким с новой Переяславкой Радой, присоединить Беларусь к России в обмен на личную судьбу свою и своего сына. И просто разменять суверенитет Беларуси в обмен на это.





А вот все, что мы видели, это абсурд. Как так – к тебе в мае приезжает Виктор Орбан, ты говоришь о Швейцарии Востока Европы, а месяца не проходит, как ты показываешь то, на что даже африканские диктатуры не всегда решаются.





Это объясняется только одним – он сознательно принял решение разорвать отношения с Западом. А как это можно было сделать? Можно было сделать, совершив нечто, что для Запада неприемлемо. Неприемлемо публичное избиение. Да, можно подавлять демонстрации, это делают во Франции, Германии, но, во-первых, демонстрации по разным мотивам происходят. Нельзя такие фальсификации выборов тотальные, которые были, когда даже протоколы до сих пор еще никто не видел – это раз.





Потом публичные избиения. И даже после этого запад все равно бормотал: нет, все равно не будем сжигать мосты, не будем рвать связи.





Ладно, пойдем дальше. А еще вот это, а еще вот так вот? — нет, все равно: давайте, все равно надо оставить коридор. Ну, тогда сажаем самолет. Вытаскиваем Протасевича и Сапегу, и совсем уже, как говорится, полностью выходим из этого пространства.





Выходим куда? Да вот сюда и выходим: приносим Беларусь в обмен на личные гарантии. Вот и все.





― А что, нельзя было без этого всего принести?





― Нет, без этого нельзя. Потому что белорусы очень хорошо относились к русским, белорусы жили себе припеваючи, у большей части белорусов были Шенгенские визы. В Минске садишься на машину – едешь, хочешь в Берлин, хочешь в Варшаву, хочешь, в Вильнюс, хочешь, в Стокгольм через паром.





Это все надо было перекрыть и после этого подарить старшему брату.





― Старший брат уже оплатил первый транш.





пишет ex-press.by. ― Оплатил – это частности. Беларусь бесценна, поверьте. Это мощный развитой агрохолдинг, который будет взят местными. Это атомные электростанции, военные станции, это много чего невероятного. Это бесценный актив, ему нет цены, он не измеряется этими маленькими российскими траншами,ex-press.by.







