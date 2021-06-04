Литва и Украина усиливают охрану границы с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июня – Sputnik. Представители погранведомств Украины и Литвы заявили, что будут усиливать охрану границы с Беларусью.

Начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Рустамас Любаевас сообщил, что его ведомство утроит силы по обеспечению охраны границы с соседней Беларусью. И речь может идти не только о пограничниках, но, возможно, и армии.

"Персонал на границе за счет всех структур возрастет втрое. К сотрудникам пограничной охраны, личный состав которых на границе с Беларусью усиливается за счет резерва, присоединяются должностные лица Службы охраны общественного порядка, Союза стрелков (добровольческая военизированная структура, интегрированная в систему Минобороны - Sputnik). При необходимости к охране границы может быть привлечена и армия", - заявил Любаевас.

Также на литовско-белорусскую границу могут прибыть представители от Евросоюза. "С 1 июля здесь должна начать дежурство команда из примерно 30 должностных лиц ЕС", - отметил представитель ведомства.

Подобные действия объясняют опасениями из-за увеличения числа нелегальных мигрантов. Александр Лукашенко ранее заявлял, что Беларусь является барьером на пути переброски наркотиков и нелегалов, но из-за давления Запада Минск может задуматься, надо ли продолжать борьбу с этими явлениями.

По данным литовской погранслужбы, поток нелегальных мигрантов в Литву стал больше, чем за три предыдущих года.

Граница с Украиной

Госпогранслужба Украины еще в мае усилила границу с Беларусью перед военными учениями "Запад-2021".

Сегодня пресс-секретарь украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что Киев "будет усиливать охрану границы с Беларусью, пока не перестанет видеть угрозы на этом направлении".

Ранее руководитель украинских пограничников Сергей Дейнеко отметил, что "государству необходимо продолжать наращивать систему охраны на всем участке границы с Беларусью".

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