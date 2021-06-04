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Нацбанк утвердил инструкцию о порядке обмена валют

04.06.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Нацбанк утвердил инструкцию о порядке обмена валют
Фото из архива БЕЛТА
Правлением Национального банка принято постановление от 28 мая 2021 года №141, которым утверждена инструкция о порядке валютно-обменных операций, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Документ принят в целях реализации положений новой редакции закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Постановление вступает в силу с 9 июля 2021 года и будет способствовать упрощению валютных операций и расширению возможностей физических и юридических лиц по их совершению.

Инструкцией определен порядок валютно-обменных операций для физлиц и юрлиц на внутреннем валютном рынке.

«В числе прочего им предоставляется возможность совершать такие операции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка. Валютно-обменные операции на торгах биржи будут проводиться с учетом требований иных актов законодательства, а также локальных правовых актов биржи, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. О механизме совершения биржей таких операций без участия банков будет сообщено дополнительно», - рассказали в Нацбанке.


Кроме того, регламентирован порядок работы обменных пунктов, касс, а также установления банками обменных курсов при валютно-обменных операциях с физическими лицами. При этом документом закреплена возможность проводить в обменных пунктах, кассах банков также и иные банковские операции.

Для защиты прав потребителей финансовых услуг и предотвращения возможных спорных ситуаций в инструкции определено, что передача физлицом кассиру наличных денег рассматривается как согласие с условиями валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло.

«При этом валютно-обменная операция с наличными деньгами, которые переданы физлицом кассиру до изменения информации на стенде или специальном электронном табло, проводится по обменному курсу, действующему до получения информации о его изменении», - обратили внимание в Нацбанке.


Действие инструкции не распространяется на порядок проведения валютно-обменных операций при использовании банковских платежных карточек, в том числе в терминалах автоматического обмена валюты, а также порядок установления и применения обменных курсов при использовании карточек. Кроме того, инструкция не затрагивает порядок проведения таких операций при денежных переводах и при взыскании денежных средств в бесспорном порядке.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Инструкцией определен порядок валютно-обменных операций для физлиц и юрлиц.
 
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