Источник материала: UDF



Фото из архива БЕЛТА

БЕЛТА

«В числе прочего им предоставляется возможность совершать такие операции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка. Валютно-обменные операции на торгах биржи будут проводиться с учетом требований иных актов законодательства, а также локальных правовых актов биржи, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. О механизме совершения биржей таких операций без участия банков будет сообщено дополнительно», - рассказали в Нацбанке.

«При этом валютно-обменная операция с наличными деньгами, которые переданы физлицом кассиру до изменения информации на стенде или специальном электронном табло, проводится по обменному курсу, действующему до получения информации о его изменении», - обратили внимание в Нацбанке.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк утвердил инструкцию о порядке обмена валют Инструкцией определен порядок валютно-обменных операций для физлиц и юрлиц.