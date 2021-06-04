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Артур Цыцура

«Очень способен в профессиональном плане как для университета культуры. Много чем интересовался и занимался самостоятельно — больше, чем предусмотрено учебным планом. Что касается общечеловеческих качеств, хорошо не знаю. В общем, причины, заставляющие людей совершать такие поступки, весьма прозаичны. Большинство — это всё люди из глубокой депрессивной провинции, которые цепляются за любые шансы улучшить свое социальное и материальное положение».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В труппу Купаловского театра набрали студентов, которые учатся по специальности «народное пение» Все они поступили в вуз в 2019 году.