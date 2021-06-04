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В труппу Купаловского театра набрали студентов, которые учатся по специальности «народное пение»

04.06.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В труппу Купаловского театра набрали студентов, которые учатся по специальности «народное пение»
Артур Цыцура
Труппа Национального театра имени Янки Купалы, пополнилась четырьмя новыми фамилиями. Трое из них — студенты, которые не учатся по актерской специальности.

Один из принятых — Артур Цыцура. Он родился в 1999 году в Гродно, учился в местном колледже искусств. В Университете культуры выступал в составе вокально-хореографического ансамбля «Валачобнікі». Его страницы в социальных сетях подписаны по-белорусски.

Вместе с ним в Купаловский взяли двух его одногруппников. Один из них — Антон Никишин, 2000 года рождения, из Ошмян. В прошлом году Никишин и Цыцура вместе выступали на Университетской конференции с докладом о творчестве Станислава Монюшко.

Их одногруппник Иван Аксенчик — 1998 года рождения, из Узды.

Один из преподавателей университета культуры рассказал «НН», что Аксенчик был его студентом:

«Очень способен в профессиональном плане как для университета культуры. Много чем интересовался и занимался самостоятельно — больше, чем предусмотрено учебным планом. Что касается общечеловеческих качеств, хорошо не знаю. В общем, причины, заставляющие людей совершать такие поступки, весьма прозаичны. Большинство — это всё люди из глубокой депрессивной провинции, которые цепляются за любые шансы улучшить свое социальное и материальное положение».


Все они поступили в вуз в 2019 году. Их приняли на бюджет на специальность «пение (народное)». То есть они даже не учатся на актеров.

В Купаловском их используют в массовке. Все трое выходят в одних и тех же ролях: хлопец (в «Павлинке») и ангел в пьесе «Чорная Панна Нясвіжа».

Также в Купаловский взяли актрису Екатерину Качан. Она минчанка, родилась в 1992-м. В 2015-м окончила Академию искусств.

Аксёнчик и Никишин отказались дать комментарий «Нашей Ниве», связаться с Цыцурой и Качан не удалось.

Кто вообще работает в Купаловском? Сейчас в труппе 23 человека. Десять из них остались в театре после августовских событий (оставшаяся в труппе Галина Орлова давно не выходит на сцену). Остальных 13 взяли через кастинги.

Четверо из новичков уже имеют профессиональное образование, остальные девять — студенты Университета культуры.

За год театр не поставил ни одного нового спектакля, только восстановил три уже идущих на сцене — «Павлинку», «Вечар» и «Чорную Панну Нясвіжа».
 
Теги: Гродно
 
 
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