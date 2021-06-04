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Путин высказался о событиях в Беларуси: «Истина где-то посередине»
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский президент также заявил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера Ryanair и дал оценку Протасевичу.
Об этом он рассказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Так, говоря о ситуации в Беларуси, Путин заявил, что «нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны».
— Истина всегда, как обычно где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться, — цитирует слова Путина
Он также заявил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске и вообще не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера.
— Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко, — сказал он и напомнил, что форум экономический.
Путин на вопрос о том, посадила бы Россия самолёт принудительно, если бы на его борту находился разыскиваемый ею человек, ответил: «Не скажу».
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Российский президент также заявил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера Ryanair.
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