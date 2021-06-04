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Путин высказался о событиях в Беларуси: «Истина где-то посередине»

04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский президент также заявил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера Ryanair и дал оценку Протасевичу.

Об этом он рассказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так, говоря о ситуации в Беларуси, Путин заявил, что «нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны».

— Истина всегда, как обычно где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться, — цитирует слова Путина ТАСС. — Все равно, как бы ни было, кто бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, знаете, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда.

Он также заявил, что российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске и вообще не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера.

— Какой-то Роман Протасевич! Я знать его не знаю. И знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет — борется с режимом Лукашенко, — сказал он и напомнил, что форум экономический.

Путин на вопрос о том, посадила бы Россия самолёт принудительно, если бы на его борту находился разыскиваемый ею человек, ответил: «Не скажу».

 
Теги: Минск
 
 
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Российский президент также заявил, что не хочет вникать в ситуацию с посадкой лайнера Ryanair.
 
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