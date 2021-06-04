Очевидец: «На МКАД четвертый день бьются машины». В чем причина?

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил о сложной ситуации, которая сложилась в первые июньские дни на участке внешнего кольца МКАД в районе съезда на улицу Гинтовта (Уручье). Там ведутся работы по замене дорожного полотна: старый слой уже сняли, новый еще не уложили. В результате ДТП случаются, по словам очевидца, уже четвертый день.

— На внешнем кольце МКАД, в районе улицы Гинтовта сняли асфальт и не установили предупреждающие знаки. Четвертый день бьются машины при резком торможении, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

По его словам, проблемы начались 1 июня и продолжаются до сих пор.

— Каждый день звоню в ГАИ. Асфальт снят по всей стороне в направлении Логойского тракта. Все резко тормозят с юзом, и то по две, то по три машины бьются, — добавил очевидец.

Вот видео, которое, по его словам, было сделано 2 июня в 10:45.

Еще одна запись: день тот же, время — 14:30.

А вот последствия сегодняшнего ДТП.

Также на нашем форуме пользователь с ником dominik-bel сообщал об аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД в районе улицы Всехсвятской еще 1 июня.





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .