ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очевидец: «На МКАД четвертый день бьются машины». В чем причина?

04.06.2021 19:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил о сложной ситуации, которая сложилась в первые июньские дни на участке внешнего кольца МКАД в районе съезда на улицу Гинтовта (Уручье). Там ведутся работы по замене дорожного полотна: старый слой уже сняли, новый еще не уложили. В результате ДТП случаются, по словам очевидца, уже четвертый день.

— На внешнем кольце МКАД, в районе улицы Гинтовта сняли асфальт и не установили предупреждающие знаки. Четвертый день бьются машины при резком торможении, — рассказал корреспонденту Onliner наш читатель.

По его словам, проблемы начались 1 июня и продолжаются до сих пор.

— Каждый день звоню в ГАИ. Асфальт снят по всей стороне в направлении Логойского тракта. Все резко тормозят с юзом, и то по две, то по три машины бьются, — добавил очевидец.

Вот видео, которое, по его словам, было сделано 2 июня в 10:45.

Еще одна запись: день тот же, время — 14:30.

А вот последствия сегодняшнего ДТП.

Также на нашем форуме пользователь с ником dominik-bel сообщал об аварии, которая произошла на внешней стороне МКАД в районе улицы Всехсвятской еще 1 июня.

Очевидец: «На МКАД четвертый день бьются машины». В чем причина?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Barista Creations Vanilla Eclair 10 шт
1 отзыв
капсулы Nespresso Original, светло-средняя обжарка
17,90 р.
5 предложений
Кофе Lavazza Tierra Arabica Selection в зернах 1000 г
5 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
54,99 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Все виды кофе в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель сообщил о сложной ситуации, которая сложилась в первые июньские дни на участке внешнего кольца МКАД в районе съезда на улицу Гинтовта (Уручье). Там...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 7 лет лишения свободы: предъявлено еще одно обвинение по «делу TUT.BY»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by