ДТП на Куйбышева: столкнулись Volkswagen и Renault

Источник материала: Onliner

Сегодня днем на столичной улице Куйбышева столкнулись легковушки Renault и Volkswagen. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, водитель Volkswagen не уступил дорогу при повороте на улицу Коммунистическую.

Renault двигался в соседней с Volkswagen полосе, когда 32-летний водитель VW при повороте налево столкнулся с французским автомобилем.









В результате аварии пострадавших нет, повреждены только машины. ГАИ проводит проверку по факту ДТП.