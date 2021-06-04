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ДТП на Куйбышева: столкнулись Volkswagen и Renault

04.06.2021 19:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем на столичной улице Куйбышева столкнулись легковушки Renault и Volkswagen. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяны Ященко, водитель Volkswagen не уступил дорогу при повороте на улицу Коммунистическую.

Renault двигался в соседней с Volkswagen полосе, когда 32-летний водитель VW при повороте налево столкнулся с французским автомобилем.

ДТП на Куйбышева: столкнулись Volkswagen и Renault
ДТП на Куйбышева: столкнулись Volkswagen и Renault

В результате аварии пострадавших нет, повреждены только машины. ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня днем на столичной улице Куйбышева столкнулись легковушки Renault и Volkswagen. По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела...
 
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