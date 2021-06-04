Разрушенные карьеры кумиров 90-х. Вы их еще помните?

Источник материала: ОНТ

Путь к славе весьма сложен и тернист, порой людям приходится жертвовать всем, чтобы достигнуть своей цели. Многие знаменитости, которых мы привыкли видеть на экранах телевизоров, прошли через подобные испытания. Парадокс, но актеры могут лишиться своей звездной карьеры из-за какого-то пустяка: неправильно сформулированного высказывания, «не того» взгляда, скандала и много другого.

Почему подобное происходит? Все дело в самоуверенности. Люди, будучи на вершине «мира», обласканные вниманием и любовью поклонников, уверены в том, что им простят любой каприз. Однако потеряв голову и совершив необдуманный поступок, знаменитости сталкиваются с таким шквалом народного осуждения и порицания, что некоторым приходится посещать психолога, чтобы избавиться от тревожности и депрессии.





Майк Майерс



Фото: pikabu.ru

Свою актерскую карьеру Майк начал в далеком в 1989 году. Благодаря ролям в таких кинолентах, как «Остин Пауэрс» и «Мир Уэйна», Майерс стал невероятно популярным. Его пригласили для озвучки одного из персонажей в легендарном мультипликационном фильме «Шрек».

Несмотря на популярность, коллеги по съемочной площадке просто ненавидели актера. Многие жаловались на его сложный характер. Дело в том, что Майк пытался всех контролировать и делал это весьма грубо. Один из партнеров актера по фильму «Кот в Шляпе» назвал работу с ним самым ужасным опытом в своей жизни. После этой киноленты больше никто не захотел работать с «тираном» Майком Майерсом.

Сара Мишель Геллар



Фото: peopletalk.ru

Эта девушка по праву считалась принцессой 90-х прошлого столетия. Она с самого детства знала, что станет актрисой. Сара начала с молодых лет сниматься в различных рекламах. Благодаря своей привлекательной внешности довольно скоро она стала узнаваемой и популярной. Сару начали приглашать в различные проекты. Ее образ истребительницы вампиров Баффи стал одним из самых культовых женских персонажей в жанре фэнтези. В начале нулевых актриса стала постепенно исчезать с киноэкранов. Причиной был не скандал, а простое замужество. Сара вышла замуж за своего звездного коллегу по фильмам «Скуби-Ду» Принца Филиппа. У пары есть дети.

Дженнифер Грей



Фото: popcornnews.ru

Если это имя вам ни о чем не говорит, то наверняка вы не смотрели культовый фильм «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи в главных ролях. Дженнифер была невероятно популярна в 80-90-х годах благодаря своему участию в вышеуказанной ленте, а также в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера».

Казалось бы, у актрисы были все шансы закрепиться на голливудском небосклоне, однако одно необдуманное решение навсегда разрушило ее карьеру. Дело в том, что у Дженнифер был нос с небольшой горбинкой, который считался визитной карточкой актрисы. Сама девушка так не думала, поэтому в начале 90-х решила лечь под нож. После ринопластики ее лицо невероятно изменилось, Дженнифер не узнавали даже ее собственные друзья. Кинокомпании не захотели продолжать сотрудничество с актрисой после столь кардинальных изменений.

По материалам zen.yandex.ru

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