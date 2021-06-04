Грозовые дожди и до +23°С: прогноз погоды на 5 июня

Источник материала: ОНТ

В начале июня благодаря Скандинавскому антициклону установилась солнечная умеренно тёплая и сухая погода. Однако в ближайшие дни Беларусь все чаще начнут накрывать кучево-дождевые облака, в результате возможны локальные грозовые дожди.

Завтра, 5 июня, погодные условия будет определять юго-восточная часть скандинавского антициклона, по периферии которого днем начнет поступать более влажная неустойчивая воздушная масса с Западной Европы, в итоге возрастет вероятность небольших дождей. Но тучи будут не такими плотными и не помешают солнцу хорошо прогревать воздух.

В субботу переменная облачность. Ночью без осадков. Днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Влажность до 50%. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура в большинстве районов до +15°С …+16°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +21°С…+23°С. К вечеру почти повсеместно до +20°С.

В воскресенье при переменной облачности в большинстве районов без осадков, лишь в юго-восточных районах скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, где и пройдут кратковременные дожди, днём в отдельных районах прогремят грозы. Влажность от 40% по западу до 80% по юго-востоку. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9°С…+14°С, днем +19°С…+25°С. В начале следующей недели сохранится теплая погода, но без дождей и гроз не обойдется.

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