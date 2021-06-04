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Кортеж президента Кыргызстана попал в аварию, один человек погиб
Источник материала: ОНТ
Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом
Авария произошла во время поездки главы Кыргызстана в Иссык-Кульскую область. Виновником аварии, согласно предварительным данным, стал водитель, выехавший на полосу встречного движения. Предположительно, он был пьян.
В результате ДТП по меньшей мере пострадали три человека, а один человек погиб. Сообщается, что погибший был одним из сотрудников Государственного комитета национальной безопасности.
Фото: БЕЛТА
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Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС. Авария произошла во время поездки главы...
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