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Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению. Когда пройдет первое чтение?
Источник материала: ОНТ
На повестке у белорусских парламентариев – законопроект об изменении Конституции. Он готов к рассмотрению. Это произойдет в первом чтении на весенней сессии.
4 июня в парламенте состоялось заседание специальной комиссии для подготовки этого закона. Проект прошел согласование в постоянных комиссиях, получены заключения от экспертных органов. Обсудят документ в июне. Не позднее чем через три месяца должно состояться следующее заседание, и тогда закон будет окончательно рассмотрен и принят.
Законопроект, внесенный в Палату представителей Президентом, предусматривает единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.
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На повестке у белорусских парламентариев – законопроект об изменении Конституции. Он готов к рассмотрению. Это произойдет в первом чтении на весенней сессии. 4...
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