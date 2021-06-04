Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению. Когда пройдет первое чтение?

Источник материала: ОНТ

На повестке у белорусских парламентариев – законопроект об изменении Конституции. Он готов к рассмотрению. Это произойдет в первом чтении на весенней сессии.





4 июня в парламенте состоялось заседание специальной комиссии для подготовки этого закона. Проект прошел согласование в постоянных комиссиях, получены заключения от экспертных органов. Обсудят документ в июне. Не позднее чем через три месяца должно состояться следующее заседание, и тогда закон будет окончательно рассмотрен и принят.

Законопроект, внесенный в Палату представителей Президентом, предусматривает единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.

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