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Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению. Когда пройдет первое чтение?

04.06.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению. Когда пройдет первое чтение?

На повестке у белорусских парламентариев – законопроект об изменении Конституции. Он готов к рассмотрению. Это произойдет в первом чтении на весенней сессии.


4 июня в парламенте состоялось заседание специальной комиссии для подготовки этого закона. Проект прошел согласование в постоянных комиссиях, получены заключения от экспертных органов. Обсудят документ в июне. Не позднее чем через три месяца должно состояться следующее заседание, и тогда закон будет окончательно рассмотрен и принят.  

Законопроект, внесенный в Палату представителей Президентом, предусматривает единый день голосования на выборах депутатов всех уровней.

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На повестке у белорусских парламентариев – законопроект об изменении Конституции. Он готов к рассмотрению. Это произойдет в первом чтении на весенней сессии. 4...
 
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