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Подросток в Бресте пытался покончить жизнь самоубийством
Источник материала: ОНТ
О том, что вы увидите в следующем материале программы, всегда говорят крайне осторожно. Так как человеческая жизнь в этих историях «висит на волоске» в буквальном смысле. Кто помогает тем, чьё отчаяние на грани, и как спасают тех, кто решается на самый страшный шаг?
В брестской милиции раздался тревожный звонок: подросток пытается покончить жизнь самоубийством.
14-летняя девочка категорически откажется открывать дверь. Но. Психолог всё же убедит её пустить милиционеров в квартиру.
Милиционеры остановят кровотечение, забинтуют руку, наложат жгут. Спустя несколько минут приедут медики. Причины таких страшных решений в подростковом периоде разные: от ссоры с друзьями до первой неразделённой любви. Именно поэтому так важно внимание со стороны родителей и педагогов. Чтобы в опасные минуты оказаться рядом и не допустить непоправимого.
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О том, что вы увидите в следующем материале программы, всегда говорят крайне осторожно. Так как человеческая жизнь в этих историях «висит на волоске» в буквальном...
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