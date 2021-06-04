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Подросток в Бресте пытался покончить жизнь самоубийством

04.06.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Подросток в Бресте пытался покончить жизнь самоубийством

О том, что вы увидите в следующем материале программы, всегда говорят крайне осторожно. Так как человеческая жизнь в этих историях «висит на волоске» в буквальном смысле. Кто помогает тем, чьё отчаяние на грани, и как спасают тех, кто решается на самый страшный шаг?    


В брестской милиции раздался тревожный звонок: подросток пытается покончить жизнь самоубийством. 

14-летняя девочка категорически откажется открывать дверь. Но. Психолог всё же убедит её пустить милиционеров в квартиру. 

Милиционеры остановят кровотечение, забинтуют руку, наложат жгут. Спустя несколько минут приедут медики. Причины таких страшных решений в подростковом периоде разные: от ссоры с друзьями до первой неразделённой любви. Именно поэтому так важно внимание со стороны родителей и педагогов. Чтобы в опасные минуты оказаться рядом и не допустить непоправимого. 

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О том, что вы увидите в следующем материале программы, всегда говорят крайне осторожно. Так как человеческая жизнь в этих историях «висит на волоске» в буквальном...
 
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