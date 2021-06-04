Подросток в Бресте пытался покончить жизнь самоубийством

Источник материала: ОНТ

О том, что вы увидите в следующем материале программы, всегда говорят крайне осторожно. Так как человеческая жизнь в этих историях «висит на волоске» в буквальном смысле. Кто помогает тем, чьё отчаяние на грани, и как спасают тех, кто решается на самый страшный шаг?





В брестской милиции раздался тревожный звонок: подросток пытается покончить жизнь самоубийством.

14-летняя девочка категорически откажется открывать дверь. Но. Психолог всё же убедит её пустить милиционеров в квартиру.

Милиционеры остановят кровотечение, забинтуют руку, наложат жгут. Спустя несколько минут приедут медики. Причины таких страшных решений в подростковом периоде разные: от ссоры с друзьями до первой неразделённой любви. Именно поэтому так важно внимание со стороны родителей и педагогов. Чтобы в опасные минуты оказаться рядом и не допустить непоправимого.

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