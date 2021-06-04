Криминальный курьёз: граждане Украины хотели выбить несуществующий долг с белоруса, но ошиблись адресом

Источник материала: ОНТ

Рэкет по-украински, или История про то, что, даже совершая преступление, обращаться нужно к «профессионалам своего дела» и учитывать абсолютно все детали. Чтобы не вышло подобного криминального курьёза, который вы увидите далее.





Молодые люди умеют не только активно размахивать оружием, но и так же умело воруют. Три месяца назад столичные оперативники задержали в аэропорту двоих граждан Украины. Тогда эти мужчины украли багаж у россиянина. В Беларусь приехали с конкретной целью: выбить у одного из жителей Минского района несуществующий долг.

Задержанные действовали по наводке представителей иностранной коммерческой компании, которые дали взаймы несколько миллионов евро минской фирме. Та обанкротилась, а кредиторы решили взыскать долг с белоруса, который познакомил бизнесменов.

За преступную работу «выбивал» украинцам пообещали несколько тысяч евро. Они вылетели в Беларусь и начали слежку за домом бизнесмена, из которого чуть позже стали выбивать долги.

Однако. В этой истории всё пойдет не по плану с самого начала. Сначала они попадутся на краже багажа, а после и вовсе выяснится, что «долговые» заказчики перепутают адрес жертвы.

Оказалось, от действия вымогателей пострадал незнакомый человек. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за вымогательство.

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