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В Столбцовском районе от ожогов скончалась женщина, которую облил бензином собственный сын. Но кто зажёг спичку?

04.06.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Столбцовском районе от ожогов скончалась женщина, которую облил бензином собственный сын. Но кто зажёг спичку?

Вопросы воспитания детей стоят остро в любую эпоху. Как привить нормы морали и общечеловеческие ценности? Или хотя бы как воспитать ребёнка так, чтобы он в качестве благодарности тебя не... сжёг. 

История жуткой сыновней «любви» к своей матери в «Тревожной кнопке»: 


Агрогородок Аталезь Столбцовского района. В этом доме супруги дорастили своего сына до 22-х лет. Семейная пара часто скандалила, но ссор из избы не выносила. Сын каждый раз пытался урегулировать ситуацию. Как мог. Но однажды конфликт достигнет пика. И об этом уже узнает вся округа. 

Испуганный молодой человек прибежит к родной тётке и прокричит страшное – мама горит! 

Вспоминая слова племянника, женщина говорит про главу семьи. Она до сих пор не может понять: куда же исчез после жуткой трагедии муж её сестры. Ведь тем вечером вся семья была в сборе. 

Чтобы «успокоить» родителей, молодой человек вдруг схватит канистру с бензином. И обольёт собственную мать. Чиркнет по коробку спичкой. Секунда – и одежда вспыхнет на матери. А после он побежит к тёте вызывать скорую помощь. Женщину с 70% ожогов тела доставят в реанимацию, где она скончается спустя несколько дней. 

В больницу с ожогами попадёт и сам виновник трагедии. Сейчас он выписан и находится под стражей. 

Родная сестра погибшей отказывается верить в непричастность отца. Она уверена: мужчина сыграл ключевую роль в случившемся. За 23 года их брака она не раз видела сестру с синяками. А однажды сама стала свидетельницей конфликта.

Местные жители до сих пор отказываются верить в произошедшее. Потому и проститься с погибшей женщиной соберутся всей деревней.

Изначально следствие квалифицировало сыну погибшей покушение на убийство с особой жестокостью. Сейчас же действия обвиняемого квалифицированы как убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью, ему предъявлено обвинение. Молодому человеку грозит до 25 лет тюрьмы.

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Вопросы воспитания детей стоят остро в любую эпоху. Как привить нормы морали и общечеловеческие ценности? Или хотя бы как воспитать ребёнка так, чтобы он в качестве...
 
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