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Международная ассоциация воздушного транспорта призвала ЕС отменить запрет на полеты над Беларусью
Источник материала: ОНТ
Международная ассоциация воздушного транспорта выступила против запретов, связанных с полетами над Беларусью.
Использование воздушного пространства бойкотировало Европейское агентство по безопасности полетов. Причины – надуманные, мотив – политический. Международная ассоциация призвала отделять безопасность полетов от политики, обозначив, что действия европейского регулятора разочаровывают. Прямой запрет последовал после незапланированной посадки рейса Ryanair в Минске. При этом реакция появилась до расследования.
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Международная ассоциация воздушного транспорта выступила против запретов, связанных с полетами над Беларусью. Использование воздушного пространства...
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