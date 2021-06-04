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Международная ассоциация воздушного транспорта призвала ЕС отменить запрет на полеты над Беларусью

04.06.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международная ассоциация воздушного транспорта призвала ЕС отменить запрет на полеты над Беларусью

Международная ассоциация воздушного транспорта выступила против запретов, связанных с полетами над Беларусью.

Использование воздушного пространства бойкотировало Европейское агентство по безопасности полетов. Причины – надуманные, мотив – политический. Международная ассоциация призвала отделять безопасность полетов от политики, обозначив, что действия европейского регулятора разочаровывают. Прямой запрет последовал после незапланированной посадки рейса Ryanair в Минске. При этом реакция появилась до расследования.


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Теги: Минск
 
 
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Международная ассоциация воздушного транспорта выступила против запретов, связанных с полетами над Беларусью. Использование воздушного пространства...
 
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