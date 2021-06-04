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Исследование: льды Арктики тают в два раза быстрее, чем считалось ранее

04.06.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Исследование: льды Арктики тают в два раза быстрее, чем считалось ранее

Таянье морского льда в прибрежных регионах Арктики происходит вдвое быстрее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале The Cryosphere, передает БЕЛТА.

Ученые оценивают толщину морского льда c помощью измерения его высоты над водой. При этом оно сильно зависит от высоты снежного покрова, который утяжеляет льдину, заставляя её погрузиться глубже в воду. Поэтому исследователи используют специальные карты высоты снежного покрова, чтобы узнать точную толщину льда. Однако в последние 20 лет эти карты не обновлялись, несмотря на то, что толщина снежного покрова все эти годы только сокращалась.

Получив же новые карты, исследователи пришли к неутешительному выводу: таянье льдов на самом деле происходит на 70-100% быстрее, чем считалось ранее. Исследователи отмечают, что лед предотвращает нагрев вод Мирового океана, который, в свою очередь, может начать нагревать атмосферу планеты.

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Таянье морского льда в прибрежных регионах Арктики происходит вдвое быстрее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли климатологи, опубликовавшие результаты...
 
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