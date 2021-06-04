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Украинские трейдеры без проблем осуществляют платежи БНК

04.06.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские государственные предприятия, занимающиеся нефтепереработкой, оказались под действием американских санкций в связи с политическим кризисом в республике.


Украинские трейдеры наладили расчеты с "Белорусской нефтяной компанией", которая поставляет нефтепродукты на экспорт, пишет Sputnik. 

"По словам трейдеров, беспроблемные платежи осуществляются через "Альфа-Банк", "Райффайзен Аваль" и ПУМБ (крупнейший украинский банк – Sputnik)", – пишет издание Enkorr.

Как работает украинский рынок?


"У нас счета в "Альфа-Банке" и мы не почувствовали никакого дискомфорта: расчеты идут в штатном режиме", – сообщил представитель компании-контрагента БНК.

По информации украинского издания, аналогичным образом дела обстоят и для трейдеров, которые являются клиентами банков ПУМБ и "Райффайзен Аваль".

Сейчас ситуация складывается таким образом, что большинство покупателей белорусского топлива уже открыли счета в одном из трех украинских банков, проводят оплату беспрепятственно.

Белорусские производители топлива занимают значительную часть украинского рынка бензина и дизеля. Республика в последние годы является ключевым поставщиком, потому что киевские власти отказались от закупок в России. Масштабная государственная программа строительства дорог также зависит от поставок битума, 70% которого поставляется из Беларуси.

За что ввели санкции?


В четверг 3 июня Соединенные Штаты возобновили действие экономических санкций в отношении 9 белорусских государственных компаний, связанных с нефтепереработкой.

Впервые они были введены в отношении белорусского нефтехимического сектора в 2007 году, но по мере "потепления" отношений между Беларусью и США действие рестрикций ослабевало. В 2015 году на фоне значимой роли белорусской стороны в урегулировании ситуации на Донбассе их действие было заморожено.

Госдепартамент США и Министерство финансов объявили о возобновлении санкционного режима в апреле текущего года, на фоне политического кризиса, разразившегося в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.
 
 
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Белорусские государственные предприятия, занимающиеся нефтепереработкой, оказались под действием американских санкций в связи с политическим кризисом в...
 
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